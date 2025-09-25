szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

42 perce

Presztízsmeccs előtt a DEAC női futsalosa

Címkék#Gyulai Amazonok#DEAC#TFSE#NB I

Haon.hu

Az NB I negyedik fordulója a Gyulai Amazonok-DEAC meccsel indul szombaton 13 órától. Három kör után a hetedik helyen álló újoncnak még nincs pontja, ezzel szemben címvédő együttesünk hibátlan mutatóval büszkélkedhet. Egyébként a Tolna és a TFSE is háromszor nyert eddig, ám női futsalosaink jobb gólkülönbségüknek hála vezetik a tabellát. 

Fülöp Diában kavaroghatnak az érzések a hétvégi összecsapás miatt, ugyanis ezer szállal kötődik a gyulai gárdához. Csapatkapitányunk egy idényt leszámítva 2005 és 2020 között végig az Amazonokat erősítette. – Szép emlékeket őrzök erről az időszakról, sok akkori csapattársammal szinte együtt nőttem fel. Az egyik erősségünk az volt, hogy egymásért is küzdöttünk, ezzel a mentalitással pedig jó eredményeket értünk el. Amikor távoztam, úgy éreztem, hogy a családomnak intettem búcsút. Örülök, hogy Gyulának újra NB I-es csapata van – nyilatkozta a deac.hu-nak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu