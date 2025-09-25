Presztízsmeccs előtt a DEAC női futsalosa

Az NB I negyedik fordulója a Gyulai Amazonok-DEAC meccsel indul szombaton 13 órától. Három kör után a hetedik helyen álló újoncnak még nincs pontja, ezzel szemben címvédő együttesünk hibátlan mutatóval büszkélkedhet. Egyébként a Tolna és a TFSE is háromszor nyert eddig, ám női futsalosaink jobb gólkülönbségüknek hála vezetik a tabellát.

Fülöp Diában kavaroghatnak az érzések a hétvégi összecsapás miatt, ugyanis ezer szállal kötődik a gyulai gárdához. Csapatkapitányunk egy idényt leszámítva 2005 és 2020 között végig az Amazonokat erősítette. – Szép emlékeket őrzök erről az időszakról, sok akkori csapattársammal szinte együtt nőttem fel. Az egyik erősségünk az volt, hogy egymásért is küzdöttünk, ezzel a mentalitással pedig jó eredményeket értünk el. Amikor távoztam, úgy éreztem, hogy a családomnak intettem búcsút. Örülök, hogy Gyulának újra NB I-es csapata van – nyilatkozta a deac.hu-nak.