DEAC futsal: Következik a Haladás

Az NB I tabelláján jelenleg negyedik helyen álló DEAC férfi futsalcsapata a legutóbbi fordulóban ugyan felvette a versenyt a címvédő Veszprémmel, ám a bravúr így sem jött össze, a bakonyiak a duplázó Dróth Zoltán vezérletével 2-0-ra nyertek csütörtökön a DESOK-ban. A vereség után sem áll meg az élet, az ötödik játéknapon a Haladás otthonában vizitál Tihanyi Csaba legénysége, a meccs hétfőn 18.30-kor kezdődik.

