Csak magukra koncentrálnának a DEAC férfi futsalosai

– Vármegyei rangadó vár a DEAC férfi futsalcsapatára az NB I 7. fordulójában: Tihanyi Csaba legénysége hétfőn 18.30-tól az MVFC otthonában vizitál. Ötödik helyen álló együttesünk az előző hat játéknapon tizenegy pontot szerzett. Ezzel szemben az újfaluiak eddig botladoznak a bajnokságban, mindössze egyszer győztek (a Kecskemét otthonában 5-0-ra diadalmaskodtak), jelenleg pedig csak a Magyar Futsal Akadémiát és a Haladást előzik meg. Hiába van gödörben az öt egységet gyűjtő Berettyóújfalu, így sem érdemes lebecsülni. Elég csak arra gondolni, hogy a keretében Rábl János, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán és Nagy Imre személyében négy olyan játékos is akad, aki pár napja a magyar válogatott színeiben kiharcolta az Eb-részvételt. A DEAC-ból Faragó Ádám lehetett részese a románok elleni sikeres párharcnak – írta a deac.hu.

