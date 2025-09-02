Bizonyítottak a fiatal debreceni tehetségek

A TippmixPro Férfi NB I Extraligában érdekelt DEAC röplabdacsapata a Kazincbarcika elleni felkészülési mérkőzést 5:0-s győzelemmel zárta pénteken a DESOK-ban.

Együttesünkben Baranya Gergely és Binda Áron személyében két 17 éves tehetség is bizonyítási lehetőséget kapott Fodor Antal vezetőedzőtől. Baranya a harmadik szettben lépett először a játéktérre, és többek között ásszal, valamint remek blokkal jelentkezett. Azt, hogy miként vélekedett a mérkőzésről és a saját teljesítményéről a két fiatal, ide kattintva olvashatják.