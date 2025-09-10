szeptember 10., szerda

Kosárlabda

3 órája

Vajdasági túrával folytatódik a DEAC kosarasainak felkészülése

Két és fél héttel a bajnoki rajt előtt ismét vajdasági túrára indul a DEAC kosárlabdacsapata.

A DEAC a három nap alatt három felkészülési mérkőzést is játszik

Forrás: DEAC-archív

Mócsán Bálinték három nap alatt három felkészülési mérkőzést is játszanak, szerdán a KK Hercegovac Gajdobra, míg csütörtökön a KK Vojvodina vendégei lesznek, pénteken pedig Nikola Jokics szülőfalujába, Zomborba látogatnak, ahol a szerb óriás által alapított csapattal, a KK Jokerrel mérkőznek majd meg. A csapat a kedd délelőtti edzést követően buszra is száll, így egy nappal korábban a helyszínre érkezik. A Sitku Ernő Emléktornához képest egy fővel bővül a fehér-feketék kerete, hiszen a térdproblémáit a háta mögött hagyó Pongó Máté is csatlakozik a társakhoz – olvasható a klub oldalán, ahol a részletes anyag megtalálható.

Vajdasági túra menetrendje:
szeptember 10. 15:00 –  KK Hercegovac Gajdobra – DEAC
szeptember 11. 18:00 – KK Vojvodina – DEAC
szeptember 12. 18:30 – KK Joker – DEAC

 

