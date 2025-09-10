Vajdasági túrával folytatódik a DEAC kosarasainak felkészülése

Mócsán Bálinték három nap alatt három felkészülési mérkőzést is játszanak, szerdán a KK Hercegovac Gajdobra, míg csütörtökön a KK Vojvodina vendégei lesznek, pénteken pedig Nikola Jokics szülőfalujába, Zomborba látogatnak, ahol a szerb óriás által alapított csapattal, a KK Jokerrel mérkőznek majd meg. A csapat a kedd délelőtti edzést követően buszra is száll, így egy nappal korábban a helyszínre érkezik. A Sitku Ernő Emléktornához képest egy fővel bővül a fehér-feketék kerete, hiszen a térdproblémáit a háta mögött hagyó Pongó Máté is csatlakozik a társakhoz – olvasható a klub oldalán, ahol a részletes anyag megtalálható.

