A DVTK ellen játszik a DEAC

– Az Újpesten szerzett egy ponttal a háta mögött várja vasárnapi ütközetét a DEAC jégkorongcsapata. Legközelebb a DVTK Jegesmedvék ellen, a Debreceni Jégcsarnokban indul harcba Vaszjunyin Artyom alakulata. A miskolci egylet az Erste Liga nyitányán magabiztos, 6-2-es sikert aratott a DAB ellen, majd két vereség következett, a Brassótól 6-4-re, a Csíkszeredától pedig 4-1-re kaptak ki. Tegnap hosszabbítás után gyűjtötték be az extra pontot, 3-2-re nyertek a FEHA19 otthonában. A Debreceni Egyetem gárdája fordulatos meccset vívott pénteken a Megyeri úton. Jól kezdtek a hajdúságiak, rögtön az első percben Dobmayer értékesített egy helyzetet, majd Mozer növelte az előnyt. A második harmad elején Dansereau találatával szépített az UTE, mely az utolsó játékrészben tovább zárkózott, az utolsó másodpercekben pedig egalizált – írta a deac.hu.

Vaszjunyin Artyom nyilatkozatát itt olvashatják.