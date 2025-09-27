szeptember 27., szombat

Futsal

1 órája

Szép jövőt jósolnak az első NB I.-es gólját szerző tehetségnek

A DEAC női futsalcsapatát eddig egyetlen ellenfele sem izzasztotta meg az NB I. idei kiírásában.

Szép jövőt jósolnak az első NB I.-es gólját szerző tehetségnek

Quirikó Vivien címvédő együttese a Nagykanizsa elleni 7-1-es diadallal kezdett, aztán az Újpest otthonában győzött 7-0-ra a DEAC, múlt szombaton pedig a Csepellel vívott bajnokit 9-3-ra húzta be.

A 20. percben született gólra érdemes kitérni, hiszen Sárosi Dóra lövése akadt be, ezzel 6-0-ra módosult az állás. A 15 éves tehetség először köszönt be az élvonalban. – Ez a gól biztos, hogy még motiváltabbá teszi. A hozzáállását korábban sem érhette kritika, az Újpest ellen is ő volt az egyik legjobb játékosunk. Ha így folytatja, szép jövő várhat rá – hangsúlyozta a vezetőedző a gárda honlapján.

 

