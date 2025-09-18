Döntő szerepet játszhat a védekezés a DEAC meccsén

A Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában folytatódik a bajnokság a DEAC számára pénteken 18.40-től. Nem indult épp a legjobban az Erste Liga új idénye a Debreceni Egyetem alakulata számára, múlt vasárnap hosszabbítás után 5-4-re maradtak alul Vaszjunyin Artyom tanítványai a Dunaújvárosi Acélbikák csapatával szemben.

– Máshogy terveztük a szezonkezdést, de remélhetőleg tanultunk belőle. Azt gondolom, hogy nem voltunk elég fegyelmezettek. Túl sok kiállításunk volt és túl nagy helyzeteket ajándékoztunk az ellenfélnek. Ezeken mindenképp változtatnunk kell a hétvégére – vélekedett Kreisz Brúnó, a DEAC jégkorongcsapatának támadója. A teljes beharangozó ide kattintva olvasható.