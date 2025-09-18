szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Döntő szerepet játszhat a védekezés a DEAC meccsén

Címkék#Budapest Jégkorong Akadémia HC#deac#Debreceni EAC

Kreisz Brúnó szerint a Debreceni EAC alakulatához hasonló gyors és kreatív csapattal mérhetik össze a tudásukat.

Haon.hu
Döntő szerepet játszhat a védekezés a DEAC meccsén

A Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában folytatódik a bajnokság a DEAC számára pénteken 18.40-től.

Forrás: DEAC

A Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában folytatódik a bajnokság a DEAC számára pénteken 18.40-től. Nem indult épp a legjobban az Erste Liga új idénye a Debreceni Egyetem alakulata számára, múlt vasárnap hosszabbítás után 5-4-re maradtak alul Vaszjunyin Artyom tanítványai a Dunaújvárosi Acélbikák csapatával szemben. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

– Máshogy terveztük a szezonkezdést, de remélhetőleg tanultunk belőle. Azt gondolom, hogy nem voltunk elég fegyelmezettek. Túl sok kiállításunk volt és túl nagy helyzeteket ajándékoztunk az ellenfélnek. Ezeken mindenképp változtatnunk kell a hétvégére – vélekedett Kreisz Brúnó, a DEAC jégkorongcsapatának támadója. A teljes beharangozó ide kattintva olvasható.

Erste Liga – alapszakasz
Szeptember 19., péntek 18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC-DEAC
Vasas Jégcentrum, Budapest

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu