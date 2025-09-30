szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Amerikai foci

1 órája

A DEAC-nál keresik a jövő Gladiátorait

Címkék#Debreceni Egyetem#amerikai focista#DEAC Sportcampus

A Dóczy utcai sportcampuson lesz a helye vasárnap azoknak, akik egy szuper közösség tagjaivá válnának.

Haon.hu

A Debreceni Egyetem amerikai futball szakosztályához csatlakozhatnak azok, akiknek igényük van a mozgásra és szeretnének valami újba belevágni. Már 13 éves kortól lehet jelentkezni, az U14-es, az U16-os, az U19-es és a felnőtt gárdákba várják a próbázókat október 5-én, vasárnap a DEAC Sportcampuson – hívta fel a figyelmet rá a klub a honlapján.

– A próbázókat először különböző állomásokon mérjük majd fel, meghatározzuk mind a fizikai, mind pedig a robbanékonysági státuszokat, ezután pedig egy közös edzés lesz. Már a toborzó alatt igyekszünk majd felmérni, hogy valaki offense, vagy defense játékos lesz-e – mondta el a deac.hu-nak Ábrán Szabolcs vezetőedző.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu