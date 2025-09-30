A DEAC-nál keresik a jövő Gladiátorait

A Debreceni Egyetem amerikai futball szakosztályához csatlakozhatnak azok, akiknek igényük van a mozgásra és szeretnének valami újba belevágni. Már 13 éves kortól lehet jelentkezni, az U14-es, az U16-os, az U19-es és a felnőtt gárdákba várják a próbázókat október 5-én, vasárnap a DEAC Sportcampuson – hívta fel a figyelmet rá a klub a honlapján.

– A próbázókat először különböző állomásokon mérjük majd fel, meghatározzuk mind a fizikai, mind pedig a robbanékonysági státuszokat, ezután pedig egy közös edzés lesz. Már a toborzó alatt igyekszünk majd felmérni, hogy valaki offense, vagy defense játékos lesz-e – mondta el a deac.hu-nak Ábrán Szabolcs vezetőedző.