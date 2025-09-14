Tenisz
2 órája
Davis-kupa, Debrecen: Piros Zsombor volt a hős, de szétfoszlottak a magyar álmok...
Piros Zsombort éltette a debreceni közönség
0–2-es hátrányról a Marozsán-Piros alkotta páros szombaton szépített, majd utóbbi egyesben egyenlített Debrecenben. Azonban nem sikerült a történelmi fordítás, a frissebb Jurij Rodionov alig több mint egy óra alatt, csupán három játékot engedélyezve legyőzte Fucsovics Mártont, így a mieinkkel szemben Ausztria jutott be a Davis-kupa novemberi bolognai világdöntőjébe.
TENISZ DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ-SELEJTEZŐ, DEBRECEN
MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 2:3
- 1. mérkőzés (egyes)
Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7–5), 5:7
- 2. mérkőzés (egyes)
Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7–9)
- 3. mérkőzés (páros)
Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Lucas Miedler, Alexander Erler 7:6 (7–4), 7:6 (7–2)
- 4. mérkőzés (egyes)
Piros Zsombor–Lukas Neumayer 7:5, 7:6 (8–6)
- 5. mérkőzés (egyes)
Fucsovics Márton–Jurij Rodionov 2:6, 1:6
