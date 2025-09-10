Hamarosan elrajtol a Davis-kupa Debrecenben!

A Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter és Valkusz Máté alkotta magyar férfi tenisz-válogatott Ausztriával mérkőzik meg a Davis-kupa szuperdöntőjének selejtezőjében. A párharc meccseit pénteken és szombaton Debrecenben a Főnix Arénában rendezik.

Davis-kupa: Piros Zsombor és Bardóczky Kornél a szerdai sajtótájékoztatón. Fotó: Katona Ákos

Nagyon várják a Davis-kupa küzdelmeit

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány szerdán a sorsolás előtti sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy hétfő óta készülnek a magyar sportolók Debrecenben. – Mindenki egészséges, úgy gondolom, erőnlétileg és mentálisan is minden csapattag megfelelő állapotban, jó formában van – osztotta meg Bardóczky Kornél. – A felkészülést már az előző héten elkezdtük a Nemzeti Edzésközpontban, Fucsovics Márton múlt hétfőtől tréningezett, majd csatlakozott Marozsán Fábián, Piros Zsombor és Valkusz Máté, míg Fajta Péter a múlt héten még versenyzett.

Az itteni kemény pálya kicsit gyorsabb, mint tavaly februárban Németország, illetve egy évvel előtte Franciaország ellen Tatabányán, de a játékosok nagyon jól, hamar alkalmazkodtak hozzá, mindenki remekül felvette a ritmust

– fogalmazott.

A sajtótájékoztatón Piros Zsombor, az ATP ranglistán jelenleg 154. helyezett férfi teniszező is részt vett, aki motiváltan készült a Davis-kupára. – Szuperül érzem magam, de ez minden csapattársamról is elmondható. Nagyszerű a hangulat, megvan a kohézió, napról napra egyre jobban áll össze a csapat. Eddig nagyrészt egyéni edzéseket végeztünk, de nemrég a párosra is elkezdtünk teljes erőbedobással készülni.

Csapatjátékosnak tartom magam, remek érzés visszatérni a válogatottba, imádom ezeket a heteket, a pályán és azon kívül is nagyon jól kijövünk egymással. Szívügyem a Davis-kupa, itt mindig sikerült kihoznom magamból a legtöbbet. Pozitívan, nagy elvárással, de nyomás nélkül várjuk a pénteket, a párharc kezdetét

– mondta Piros Zsombor, aki végül arra is visszagodolt, milyen volt hat éve a belgák ellen nyerni Debrecenben.

Mint arra a Nemzeti Sport rávilágított: férficsapatunk sportágtörténeti szempontból különleges lehetőség előtt áll, hiszen amióta 1981-ben bevezették a világcsoportot a Davis-kupában, még egyszer sem járt a legjobb nyolc között. 1994-ben, 1996-ban és 2018-ban már ott voltunk a világcsoportban – azaz a legjobb 16 csapat között –, de mindannyiszor kiestünk az első körben. 2021-ben szintén ott voltunk a legjobbak mezőnyében – akkor 18 csapat hármas csoportokban küzdött a végjátékba kerülésért, ám mindkét párharcunkban alulmaradva a csoportkörben ragadtunk. Idénre eltörölték a csoportkört, a selejtezőt két körben bonyolítják le, a világdöntő mezőnyét pedig nyolc együttes alkotja majd november 18. és 23. között Bolognában. Februárban, a selejtező első fordulójában Magyarország bravúros, 3–2-es győzelmet aratott a harmadik kiemelt Kanada felett Torontóban, míg Ausztria 4–0-val simázta le a 12. kiemelt Finnországot.