Elrajtolt a Davis-kupa Debrecenben – fotókon Marozsán Fábián meccse!

A magyarok legjobbja, Marozsán Fábián – aki 56. a világranglistán – elvileg nem túl nehéz meccsre számíthatott a Davis-kupa nyitómeccsén a 102 hellyel mögötte álló, balkezes Rodionov ellen. Ami az egymás elleni mérlegüket illeti, mindkét korábbi találkozót a Vasas sportolója nyerte: 2022-ben egy pozsonyi challenger-versenyen a fehérorosz származású, Nürnbergben született rivális a második szettben feladta a mérkőzést, majd tavaly Indian Wellsben a magyar teniszező könnyedén győzött két szettben. A harmadik csatára is kemény borításon került sor, ami érdekes "sormintát" eredményezett, ugyanis legutóbb salakon szerepelt a magyar csapat a Főnixben, amikor 2020-ban - néhány nappal a koronavírus-járvány kitörése előtt - Fucsovics Mártonék 3-2-re verték a belgákat a selejtezőben.

Davis-kupa: Marozsán Fábián vereséggel kezdett

Fotó: Katona Ákos

A válogatott mindkét eddigi párharcát megnyerte az osztrákok ellen, akik számára ugyanakkor jó előjel lehetett, hogy az elmúlt három alkalommal mérkőzést sem veszítettek a DK-ban. Az MTI közlése szerint debreceni ütközetben Marozsán kissé idegesen kezdett, a szintén sokat hibázó Rodionov 1:1-nél elvette az adogatását, 3:1-re ellépett, majd egy újabb brékkel már 4:1-re vezetett. A mintegy húszfős, zászlókkal, dobokkal és trombitákkal felszerelt vendégtábor nagy örömére hamarosan 5:1 állt az eredményjelzőn, majd Marozsán adogatóként szettlabdát hárított. Ezzel viszont csak elodázta a szetthátrányt, mivel újabb rontott ütések következtében, 28 perc után az ellenfél örülhetett.

A magyar éljátékos a szünetben bement az öltözőbe, de ez sem használt, a labdamenetekben a harmadik-negyedik ütései rendre a vonalon kívülre szálltak vagy a hálóban kötöttek ki, így szinte odaajándékozta az első két gémet Rodionovnak. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a meccs, de a budapesti teniszező továbbra sem tudott eljutni bréklabdáig, így a rivális 4:2-nél már csak két játékra volt a győzelemtől. Ekkor viszont ő is megremegett, Marozsán semmire elvette a szerváját, és egy óra elteltével először vezetett (5:4) a mérkőzésen. A második szett rövidítésbe torkollott, melyben a rivális 3-0-ra elhúzott, ám a magára találó Marozsán sorozatban hat ponttal fordított, majd a harmadik játszmalabdájánál egy foghatatlan adogatást ütött, és 1 óra 20 percnél kiegyenlített.