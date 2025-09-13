Tenisz
Davis-kupa, Debrecen: 0–2-ről kellene felállni
A magyar teniszválogatott az osztrákokkal mérkőzik meg a Davis-kupa-világdöntő selejtezőjében a debreceni Főnix Arénában. Marozsán Fábián veresége után a második találkozón Fucsovics Márton döntő szett tie-breakben kapott ki Lukas Neumayertől, így nyugati szomszédaink 2–0-ra vezetnek a párharcban, vagyis a fordításhoz a mieinknek három győzelmet kellene aratniuk szombaton, összegzett a Nemzeti Sport.
– Sajnos semmi sem úgy alakult, ahogyan terveztük, de van ilyen, ahogy a való életben, úgy a teniszben is: megtettünk mindent, mégis borult a papírforma – mondta Fucsovics a meccse után.
Eredmény: Magyarország–Ausztria 0–2
- Marozsán Fábián-Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
- Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)
- Szombat 11.00: Marozsán, Piros Zsombor-Lucas Miedler, Alexander Erler
- Szombat: Fucsovics-Rodionov
- Szombat: Marozsán-Neumeyer
