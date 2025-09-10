Videó: A kulisszák mögött Cristiano Ronaldo és a Manchester City sztárja

Ahogyan beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó-válogatott 3-2-re kikapott hazai környezetben a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugália ellen. Portálunk a helyszínen tekintette meg a világbajnoki selejtezőt, amelyet követően beleshettünk a kulisszák mögé...

Cristiano Ronaldo most is örülhetett a Puskás Arénában

Forrás: AFP

Cristiano Ronaldo nem, Bernardo Silva igen

A futballrajongóknak mondani sem kell, mennyi világsztár volt tagja a luzitán keretnek. A lefújást követően kevés portugál klasszis gondolta úgy, hogy a sajtó rendelkezésére áll. Goncalo Ramos, Bruno Fernandes, Joao Felix, Ruben Neves, José Sá, Rúben Dias, de még az ötszörös aranylabdás világklasszis, Cristiano Ronaldo sem értékelte a szűkös sikert. Nem úgy Bernardo Silva (Manchester City), aki részletesen értékelte a meccset. –

Nagyon nehéz volt, de ilyen mérkőzésre is számítottunk egy szervezett csapat ellen, amely mindig jól kontrázott, bár mi jobban is kezelhettünk volna néhány szituációt, de el kell ismerni, örülünk a sikernek, ráadásul egy ilyen „nehéz” helyszínen, ami a hangulatot illeti. Most két hazai mérkőzéssel folytatjuk, mert ez a szakasz nagyon nehéz volt, de nagyon boldogok vagyunk. A magyarok elleni meccs kulcsfontosságú volt, azt mondtam, hogy ez lesz talán a legfontosabb mérkőzés ebben a selejtezőben, mert idegenben játszottunk, mert talán a magyar utánunk a másik legerősebb csapat.

Nincs vége a munkának, de nagy lépést tettünk a csoport megnyerése felé. Tudjuk, hogy az örményekkel szintén számolni kell, nem lehet leírni őket. Ott akarunk lenni a vb-n! – fogalmazott a klasszis.

Videón a portugál játékosok és Bernardo Silva értékelése:

A mieink így két meccs után egy ponttal állnak csoportjukban.

Világbajnoki selejtező

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ Magyarország-Portugália 2–3 (1–1) Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

A csoport állása:

F-csoport M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 2 2 – – 8–2 6 6 2. Örményország 2 1 – 1 2–6 –4 3 3. Magyarország 2 – 1 1 4–5 –1 1 4. Írország 2 – 1 1 3–4 –1 1

DVSC-játékos nélkül készült a magyar labdarúgó-válogatott a szeptemberi vb-selejtezőkre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja: