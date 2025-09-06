Bronzérmes lett a DEAC kosárlabdacsapata!

A pénteki Atomerőmű SE elleni vereséget követően a Budapesti Honvéddal meglepően szoros meccset játszó házigazda Nyíregyháza volt a DEAC ellenfele a bronzmérkőzésen. Pethő Ákos együttesét érezhetően bántotta a Paks elleni sima fiaskó, melyet szemmel láthatóan már az első percektől kezdve szerettek volna kijavítani.

A teljes tudósítást ide kattintva olvashatja.