Robban a bomba? Az Arsenal-nevelés a DVSC-be igazolhat?

– A Football Insider információi szerint a 29 esztendős védőt több klub is figyelemmel kíséri jelenleg, amelyek közül a DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club) és az Újpest FC csapatát is megemlítik. Brandon még tavaly hosszabbított meg a szerződését 2027 nyaráig, illetve az ő esetében kiemelendő, hogy egy súlyos sérülésből épült fel nemrégiben, amely majdnem egy teljes esztendőig távol tartotta a pályától – írta az öltözőn túl.

Az átigazolási pletykáról az X-en is beszámoltak.