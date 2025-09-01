szeptember 1., hétfő

Átigazolás

56 perce

Robban a bomba? Az Arsenal-nevelés a DVSC-be igazolhat?

Címkék#DVSC#Debreceni Vasutas Sport Club#Brandon Ormonde-Ottewill#Football Insider#Debreceni VSC

A hajdúságiak elég aktívan tevékenykedtek az átigazolási időszakban. Úgy tűnik, Brandon Ormonde-Ottewill a Debreceni VSC-be szerződhet.

Haon.hu

– A Football Insider információi szerint a 29 esztendős védőt több klub is figyelemmel kíséri jelenleg, amelyek közül a DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club) és az Újpest FC csapatát is megemlítik. Brandon még tavaly hosszabbított meg a szerződését 2027 nyaráig, illetve az ő esetében kiemelendő, hogy egy súlyos sérülésből épült fel nemrégiben, amely majdnem egy teljes esztendőig távol tartotta a pályától – írta az öltözőn túl. 

Az átigazolási pletykáról az X-en is beszámoltak.

 

