szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

5 órája

Hoppá! Te is találkozhatsz Brandon Dominguessel Debrecenben – ráadásul olcsón

Címkék#DVSC#Brandon Domingues#Partizan Beograd#Debreceni VSC

A Debreceni VSC korábbi meghatározó játékosa sokak nagy kedvence volt az utóbbi szezonokban. Úgy tűnik, Brandon Domingues lapját bárki viheti.

Haon.hu

Ahogyan arról a nyári átigazolási időszakban országosan elsőként számoltunk be, Brandon Domingues a spanyol élvonalbeli Real Oviedo együttesébe igazolt. Az egész NB I.-et tekintve az egyik legnagyobb transzfer volt ez a mögöttünk hagyott időszakban, bár a francia-portugál játékos eddig nem nagyon váltotta meg a világot a kék-fehér klubnál. 

Brandon Domingues, Debreceni VSC, DVSC, Real Oviedo
Brandon Domingues meghatározó játékosa volt a Debreceni VSC-nek. Forrás: Napló-archív

Brandon Domingues: immár virtuálisan is „elérhető” 

A múlt héten az egyik legnagyobb elektronikai cég – EA Sports – piacra dobta „EA FC” néven legújabb futballjátékát. Ahogyan azt korábban a „gamerek” megszokhatták, a Ferencváros együttesén kívül nincs más magyar csapat a szériában, de több korábbi DVSC-játékos is szerepel a kiadásban. Ilyen például Ferenczi János, Hamzat Ojediran vagy az említett Brandon Domingues. Utóbbi 70-es értékelést kapott (99 a maximum), amely a játék különböző módjaiban kevés zsetonért beszerezhető, így aprópénzért akár Debrecenből is bárki játszhat a futballistával. 

Brandon Domingues EA FC-s kártyája. Forrás: EA Sport-archív

A DVSC nyári átigazolási körképe: 

  • Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként) 
  • Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims - Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC), Víctor Camarasa
  • Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás
  • Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő 
  • Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán)
  • Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba 
  • Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia) 
  • Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

További DVSC-S hírek: 

Ajánljuk még: 

Brandon Domingues legjobb meccse a DVSC mezében: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu