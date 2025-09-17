Brandon Domingues visszatérhet a DVSC-be?

Az idei nyár slágertémája az NB I.-ben Brandon Domingues átigazolása volt, hiszen a francia-portugál kettős állampolgársággal is rendelkező szélső a La Ligába frissen feljutó Real Oviedo labdarúgója lett. Szinte hihetetlen saga volt ez, egyik napról a másikra kapkodhatták a fejüket a Debreceni VSC és a spanyol klub szurkolói. Volt szó a Sevilláról, az Espanyolról, a Villarrealról és a Real Betisről is. A végső befutó – ahogyan azt országos szinte először portálunk írta meg – a Santi Cazorlát is foglalkoztató kék-fehér klub lett.

Brandon Domingues még egy percet sem játszott

Sokan óva intették egyébként a játékost, mondván: túl nagy falat lehet az NB I.-ből a spanyol bajnokságba szerződni, ugyanakkor például Nikitscher Tamás esetében láthattuk, nem lehetetlen. Brandon Domingues még egyetlen egy percet sem játszott a La Ligában, rengetegen tehát jogosan kérdezik, miért lehet ez. Nyilván nem kell mesteredzőnek lenni ahhoz, hogy megállapítsuk, sok időbe is telhet, mire valaki teljesen akklimatizálódik és megszokja az adott futballkultúrát, de az senkinek sem jó, ha az új igazolás egy percet sem játszik. Hogy jön ide a DVSC?

Volt már rá példa…

A nyári átigazolási piac már lezárult, így az azonnali kölcsön teljességgel lehetetlen, leghamarabb januárban lenne erre esély, ha mindkét klub hajlik az üzletre – amelyre információink szerint minden esély megvan – ismeri a „terepet”, a klubot és a szurkolókat, de a legfőbb érdek, hogy játékban legyen. Miért ne lehetne így? Egy kölcsön bármikor segíthet, főleg, ha mindenki jól jár. Egyébként nem lenne egyedi eset, hiszen két esztendővel ezelőtt a Ferencváros Lisztes Krisztiánt adta el a Bundesligában szereplő Frankfurtnak, de nem éppen váltak be a számításai a fiatal tehetségnek. Ekkor jött a Fradi „mentőöve”, a budapestiek kölcsönvették a szélső játékjogát, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy szerepeljen és minél több játékpercet gyűjtsön a futballista. Hangsúlyozzuk, Brandon Domingues esete más, hiszen egyrészt nem saját nevelésű labdarúgóról beszélünk, másrészt nagyon friss még a transzfer, de abban biztosak lehetünk, hogy minden DVSC-szurkoló örülne, ha egy napon „Domi” visszatérne, amelyre akár reális esély is van…

Az csak hab a tortán, hogy Sergio Navarro rendszerében és taktikájában bőven tudná kamatoztatni tudását a támadó. Meglátjuk, néhány hónap és újra „nyílik” a piac...

Brandon Domingues legjobb meccsét a tavalyi szezonban játszotta a Debreceni VSC együttesében. Ekkor a kiesés elkerüléséért vívott harcban a ZTE ellen játszott a DVSC. A meccs véghajrájában a francia-portugál játékos duplájának köszönhetően fordította meg, végül nyerte meg a rangadót a cívisvárosi klub: