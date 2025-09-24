Debreceni szervezéssel rendeztek országos extrémsport-versenyt

Újabb országos bajnokság szervezését vállalta fel a debreceni extrémsport közösség, ezúttal Miskolcon, a Factory Aréna adott otthont a BMX Freestyle sportág kiemelt eseményének. A rendezvény minden várakozást felülmúlt, a pályán és a lelátókon egyaránt érezhető volt az extrémsportok iránti lelkesedés. Az idei verseny ráadásul több szempontból is különlegesnek bizonyult. Rekordszámú Debreceni Sportiskola versenyző állt rajthoz, emellett egy évek óta nem látott népes magyar mezőny gyűlt össze, amely kiemelten értékessé tette a bajnokságot. A közönség sem maradt el, rengeteg néző kísérte figyelemmel a futamokat, és együtt ünnepelte a sportág hazai élvonalát.

Újabb országos bajnokság szervezését vállalta fel a debreceni extrémsport közösség

Forrás: DSI-archív

Egyre nagyobb teret kap idehaza az extrémsport

– A pályán bemutatott felejthetetlen trükkök és látványos produkciók garantálták, hogy a résztvevők és a nézők egyaránt maradandó élménnyel térjenek haza. A verseny ismét bebizonyította, hogy a magyar extrémsport társadalom ereje a közösségben, a fiatalok lelkesedésében és a sport iránti elkötelezettségben rejlik. A szervezők köszönetüket fejezték ki az esemény támogatásáért a Magyar Kerékpáros Szövetségnek (MKSZ), valamint az együttműködésért a Factory Arénának. A miskolci BMX Freestyle Országos Bajnokság nemcsak sportesemény volt, hanem igazi közösségi ünnep, egy újabb lépés előre az extrémsportok hazai fejlődésének útján – tájékoztatott a DSI extrémsport szakosztálya.

Külön öröm számunkra, hogy az új olimpiai sportágak egyre több lehetőséget kapnak. Szombaton Budapesten, a Gördeszka Szövetség meghívására, részt vehettünk az ország egyetlen olyan gördeszkapályájának átadásán, amelyet a nemzetközi szövetség szabványai alapján építettek meg. Ez a második ilyen pálya Európában, amely megfelel az olimpiai elvárásoknak. Másnap, vasárnap pedig a BMX Országos Bajnokság szervezőjeként ismét bebizonyosodott, hogy a magyar extrémsport közösség képes magas színvonalú, nemzetközi mércével is elismert események lebonyolítására

– fogalmazott Vígh Tamás versenyigazgató, a DSI extrémsport szakosztályának elnöke.

A versenyen Fésüs Hanna női kategóriában a 3. helyen végzett.

Ajánljuk még: