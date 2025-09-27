A jövő reménységei vették birtokba a szőnyeget Hajdúszoboszlón

A birkózó diákolimpia U13-as korosztályának kötöttfogású országos döntőjét rendezték meg pénteken a hajdúszoboszlói Városi Sportházban. A három szőnyegen zajló versenyen 172 fiatal mérette meg magát az ország minden szegletéből. A rendezvényre kilátogatott Kovács Gergely, Hajdúszoboszló alpolgármestere, Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője, Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége szakmai igazgatója, valamint Sike András olimpiai bajnok birkózó is, hogy megtekintsék a jövő reménységeinek küzdelmeit.

Birkózó diákolimpia: nem elég az erő

Kovács Gergely köszöntőjében elmondta: rengeteg edzés, kitartás, küzdelem és lemondás kell ahhoz, hogy valaki eljusson a diákolimpiára. – A birkózás különleges sport, hiszen önmagában az erő itt kevés. Az mindenkiben megvan, de ennél sokkal több is kell: fegyelem, tisztesség, sportszerűség és becsületes küzdelem. Ha ez megvan, akkor valószínűleg jól is fogjátok érezni magatokat a mérkőzés végén akkor is, ha nem nyertek, hiszen nem csak a győzelem számít.

Ne felejtsétek el: nem az az igazi bajnok, aki minden meccsét megnyeri, hanem az, aki soha nem adja fel!

– hangsúlyozta az alpolgármester, aki arra biztatta a versenyzőket, hogy ha nem sikerül jól egy küzdelem, akkor is folytassák újult erővel.

Ismert korábbi sportolók, valamint közéleti szereplők is megtekintették a küzdelmeket

Bodó Sándor országgyűlési képviselő örömét fejezte ki a hajdúszoboszlói diákolimpia iránti nagy érdeklődés láttán. – Nem árulok el nektek nagy titkot, ha azt mondom: az élet egy verseny. Verseny lesz a szőnyegen is, amikor majd meg kell méretnetek magatokat egy ellenféllel szemben. Egy ilyen versenynek vannak elvárásai, szabályai is: az egyik legfontosabb a tiszta, becsületes versenyzés. Mert ha az nincs meg, akkor az egésznek semmi értelme!

Csalással nem jó bajnoknak lenni, de ti ezt tudjátok, hiszen felkészültetek fizikailag, szellemileg és lelkileg is.

Az elmúlt években, évtizedekben innen is indultak el olyan sportolók, akik világsztárokká váltak. Azt kívánom nektek, kövessétek az ő útjukat, és becsüljétek meg mindazt, amit szüleitektől és edzőitektől kaptok – hangoztatta Bodó Sándor.