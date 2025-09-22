Táboroztak a Bázis Kick-Box Akadémia sportolói

Augusztusban Pálházán rendezte meg hagyományos nyári edzőtáborát a Bázis Kick-Box Akadémia, melyen idén 54 fő vett részt, minden korosztály számára maradandó élményeket nyújtott a program – áll a klub közleményében.

A tábor zárásaként nagyszabású övvizsgára került sor, ahol számos sportoló adott számot tudásáról és felkészültségéről. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Vecsei Zsombor (2. kyu), Kiss Csaba Bence (1. kyu) és Györgyné Vivien (1. kyu). Büszkék minden vizsgázóra, hiszen az eredmények mögött hosszú hónapok kitartó munkája áll. Az akadémia elnöke, György Zoltán 1. Dan, a következő gondolatokkal értékelte a tábort: