Küzdősport

2 órája

Táboroztak a Bázis Kick-Box Akadémia sportolói

Augusztusban Pálházán rendezte meg hagyományos nyári edzőtáborát a Bázis Kick-Box Akadémia, melyen idén 54 fő vett részt, minden korosztály számára maradandó élményeket nyújtott a program – áll a klub közleményében.

A tábor zárásaként nagyszabású övvizsgára került sor, ahol számos sportoló adott számot tudásáról és felkészültségéről. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Vecsei Zsombor (2. kyu), Kiss Csaba Bence (1. kyu) és Györgyné Vivien (1. kyu). Büszkék minden vizsgázóra, hiszen az eredmények mögött hosszú hónapok kitartó munkája áll. Az akadémia elnöke, György Zoltán 1. Dan, a következő gondolatokkal értékelte a tábort: 

Ez a hét ismét bebizonyította, hogy az összetartó közösség és a következetes munka kéz a kézben jár. Nagy öröm számomra látni, ahogy mindenki fejlődik, és a közös élmények még szorosabbra fűzik a csapatot. Külön köszönet illeti mindazokat, akik segítettek a tábor létrejöttében.

 

