A Bázis Kick-Box Akadémia több harcossal is képviseltette magát a békéscsabai sparingon

Szeptember második hétvégéjén a Bázis Kick-Box Akadémia három versenyzője – Kiss Bálint, Szabó Barnabás és Bozó Panna Boglárka – vett részt a békéscsabai Rendezvénypajtában megrendezett, kimagasló színvonalú küzdősportos sparringen. A debreceni csapat mindhárom tagja magabiztosan, komoly teljesítménnyel, sérülés nélkül tért haza, rengeteg élménnyel és új tudással gazdagodva.

Külön figyelmet érdemel Bozó Panna Boglárka, aki élete első küzdelmét vívta Békéscsabán. Már most látszik, hogy ígéretes út előtt áll a küzdősport világában. A Bázis Kick-Box Akadémia köszönetét fejezi ki Niedermayer Zsoltnak, aki immár sokadik alkalommal hozta tető alá a rendezvényt.