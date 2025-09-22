szeptember 22., hétfő

Móric névnap

26°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kick-box

1 órája

A Bázis Kick-Box Akadémia több harcossal is képviseltette magát a békéscsabai sparingon

Címkék#Szabó Barnabás#Bázis Kick-Box Akadémia#Bozó Panna Boglárka

Haon.hu

Szeptember második hétvégéjén a Bázis Kick-Box Akadémia három versenyzője – Kiss Bálint, Szabó Barnabás és Bozó Panna Boglárka – vett részt a békéscsabai Rendezvénypajtában megrendezett, kimagasló színvonalú küzdősportos sparringen. A debreceni csapat mindhárom tagja magabiztosan, komoly teljesítménnyel, sérülés nélkül tért haza, rengeteg élménnyel és új tudással gazdagodva.

Külön figyelmet érdemel Bozó Panna Boglárka, aki élete első küzdelmét vívta Békéscsabán. Már most látszik, hogy ígéretes út előtt áll a küzdősport világában. A Bázis Kick-Box Akadémia köszönetét fejezi ki Niedermayer Zsoltnak, aki immár sokadik alkalommal hozta tető alá a rendezvényt.

A csapat számára nincs megállás: következő megmérettetésük október 4-én Nádudvaron lesz, ahol tatamis versenyen mutathatják meg tudásukat a sportbarát közönség előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu