Bréking: nagy bejelentés várható Bárány Donát jövőjével kapcsolatban?

A magyar labdarúgó-válogatott következő két világbajnoki selejtezős ellenfele Örményország (itthon) és Portugália (idegenben) lesz. A mieinkre egyik meccsen sem vár könnyű feladat, de a hazai csoportrangadót mindenféleképpen hozni kell, ha legalább a pótselejtezőt érő második helyre oda szeretnénk érni a selejtezősorozat végén. Erre jó esély mutatkozik, főleg, hogy az örmények ellen ismét telt ház várható a Puskás Arénában. A Debreceni VSC szempontjából egy játékos van, aki joggal pályázhat Marco Rossi meghívójára. A DVSC csatára, Bárány Donát tavaly kis híján gólkirály lett és idén is jól kezdte a szezont.

Bárány Donát valóban megoldást jelenthet az örmények ellen? Forrás: Napló-archív

Bárány Donát valóban ott lehet a keretben?

Nézzük a tényeket: a nemzeti csapat következő tétmeccsén Marco Rossi nem számíthat a Ferencváros centerére, Varga Barnabásra, valamint a Galatasaray szélsőjére, Sallai Rolandra sem. Az borítékolható, hogy Gruber Zsombor és Tóth Barna ott lesz a keretben, de a paksi futballistán kívül nincs más igazi kilencese a meggypiros mezeseknek. Kézenfekvő megoldás lehet a DVSC csatára, aki legutóbb épp egy fejessel szállította a Vasutas kisvárdai győzelmét, emellett egyébként még két gólt szerzett a Fizz Ligában, de mezőnyben rengeteg hozzáadott értéke van Dodónak. A korábbi korosztályos-válogatott támadót jól ismerheti az olasz szövetségi kapitány, hiszen minden bizonnyal figyelemmel kísérte a fiatalok szereplését anno címeres mezben. Arról pedig nem is beszélve, hogy Bárány higgadt és jó befejező, emellett pedig bírja a „gyűrődést” is, már pedig a hazai selejtezőn szükség lehet a hajdúságiak tizenhetes mezszámú labdarúgójára is, de majd Marco Rossi eldönti, számít-e a futballistára.

Információink szerint valós esély mutatkozik arra, hogy Bárány Donát nevét is ott találjuk majd a jövő heti kerethirdetésen, amelyet a megszokottakhoz hasonlóan Telkinben ismertet majd a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi.

A magyar labdarúgó-válogatott programja:

10.11., 18:00: Magyarország–Örményország

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a szeptemberi vb-selejtezőkre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers) Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A csoport állása:

1. Portugália 2 2 0 0 6 2. Örményország 2 1 0 1 3 3. Magyarország 2 0 1 1 1 4. Írország 2 0 1 1 1

