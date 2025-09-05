1 órája
Te jó ég! Csak néhány órát kell menni Hajdú-Biharból és ilyen meccseket láthatunk!
Ha jegyhez jutsz, a nehezén már túl vagy! Bajnokok Ligája, EL vagy EKL? – mutatjuk, hová juthatunk el leggyorsabban.
Már 15 éve annak, hogy Kelet-Magyarország legnépszerűbb csapata, a Debreceni VSC valamely nemzetközi kupa csoportkörében szerepelt. Akkor a Lokinak nem volt olyan létesítménye, melyben ilyen rangos meccseket rendezhettek volna, ezért azokat az összecsapásokat Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban tekinthettük meg. A cívisvárosban azóta az izraeli konfliktus miatt ugyan rendeztek több nemzetközi kupameccset, ám azok zárt kapusak voltak. Ebben a cikben utánanéztünk, hogy a környéken hol csendül fel a Bajnokok Ligája himnusza, vagy hol tekinthetünk meg egy Európa-liga vagy Konferencia-liga-mérkőzést. Azt jártuk körül, hogy autóval hová juthatunk el a leggyorsabban, de természetesen a repülhetünk is.
Irány a Bajnokok Ligája!
A BL-meccsekre sokszor lehetetlen jegyet venni, de ha folyamatosan böngésszük a klubcsapatok honlapjait, hozzájuthatunk egy-egy tiketthez. A 2025/26-os szezonban Hajdú-Bihar vármegyéhez a legközelebb a Slavia Prága játszik majd – ahova gépjárművel akár hét és fél óra alatt is eljuthatunk –, a cseh gárda a norvég Bodö/Glimt együttesét, az angol Arsenalt, a spanyol Athletic Bilbaót, illetve a spanyol FC Barcelonát fogadja majd.
Ha autóval utaznánk, fél nap alatt még egy Bayern München-mecsre (ahová akár Debrecenből repülőgéppel is utazhatunk), valamint az Atalanta (Bergamo), Inter (Milánó) vagy a Juventus (Torino) is eljuthatunk.
A cívisvárosi repülőtértől mehetünk még Londonba, ahol az Arsenal, a Chelsea és a Tottenham is futballozik.
A Bajnokok Ligája idei sorsolása és lebonyolítása a Nemzeti Sporton tekinthető meg.
A Slavia Prága legutóbbi meccsének összefoglalója:
Az Európa-liga-meccsekről
Az Európa-ligában szerepel a Ferencvárosi TC, amely hazai környezetben a cseh Viktoria Plzent, a bolgár Ludogorecet, a skót Rangerst és a Panathinaikoszt látja vendégül Budapesten a Goupama Arénában.
A környéken játszik még a szerb Crvena Zvezda (Belgrád), a horvát Dinamo Zágráb és az osztrák Sturm Graz, ugyanakkor autóval még akár kevesebb mint kilenc óra alatt eljuthatunk a Viktoria Plzenhez, az FC Salzburghoz, valamint az FC Steaua Bukaresthez. Az izraeli Maccabi Tel Aviv otthonául a topolyai TSC Aréna szolgl majd.
Összecsapások a Konferencia-ligában
Egy Európa Konferencia-liga (EKL) meccsre is eljuthatunk néhány óra alatt Hajdú-Biharból. Legközelebb a Slovan Bratislava (Pozsony) futballozik, amely a spanyol Rayo Vallecanot, a svéd Hackent és a francia Strasbourgot fogadja. De a cseh Sparta Prága vagy Sigma Olomouc, az osztrák Rapid Wien vagy éppen a Celje is megözelíthető viszonylag rövid időn belül.
