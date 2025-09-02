szeptember 2., kedd

Atlétika

1 órája

Két DSI-s atléta a vb-n

Szeptember 13-21. között Tokió ad otthont a szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, amely viadalon a két debreceni kiválóság is rekortánra lép.

Két DSI-s atléta a vb-n

Klekner Hanga és KozákLuca

Forrás: DSI Debrecen

Másfél hét múlva a japán fővárosban található Nemzeti Stadionban elrajtol az atléták idei legrangosabb viadala, a világbajnokság. Az országok legjobbjai 49 versenyszámban mérik össze erejüket a kilencnapos eseményen.

Hazánkat 17 atléta képviseli Tokióban, akik hamarosan útra kelnek, és 19 versenyszámban lépnek majd rekortánra, köztük a DSI Debrecen két klasszis többszörös magyar bajnokai, a rúdugró Klekner Hanga és a gátas Kozák Luca. Luca szeptember 14-én, magyar idő szerint hajnali 4:28-kor áll rajthoz a 100 gát előfutamaiban, míg Hanga 15-én hajnali kettő után öt perccel a kezd a rúdugrás selejtezőjében – írta a klub honlapja.

 

 

