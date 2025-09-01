szeptember 1., hétfő

Debreceni VSC

1 órája

Adtak egy félidőnyi előnyt

#Szűcs Tamás#Debreceni VSC#Ferencváros

Szűcs Tamás a Ferencváros ellen is fáradhatatlanul robotolt, de ezúttal ő sem tudott segíteni a csapatának.

Adtak egy félidőnyi előnyt

Szűcs Tamás ezúttal is rengeteget dolgozott, de ez is kevés volt a Ferencváros ellen

Forrás: Katona Ákos

Csak nevében volt rangadó a múlt vasárnapi Debreceni VSC–FTC bajnoki, hiszen a zöld-fehérek – főleg az első félidőben – a hazaiak fölé nőttek, és magabiztosan gyűjtötték be a három pontot

Szűcs Tamás ezen a mérkőzésen is fáradhatatlanul robotolt, de ezúttal ő sem tudott segíteni a csapatának. – El kell ismerni, nagyon jól játszottak. Mi sajnos nem tudtuk megközelíteni a Puskás Akadémia elleni futballunkat, volt egy nem túl jó első és egy jobb második 45 percünk.

Adtunk nekik egy félidőnyi előnyt, amit egy Ferencváros ellen nem szabad.

Nagyon jó játékosok játszanak náluk, és most ez kijött. Ők is feltüzelve léptek pályára, ledomináltak minket az első félidőben, de ha szünet után Bárány Donát gólját megadják, akkor az utolsó 15-20 perc máshogy is alakulhatott volna – értékelt portálunknak a fiatal középpályás.

 

