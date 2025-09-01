Adtak egy félidőnyi előnyt

Csak nevében volt rangadó a múlt vasárnapi Debreceni VSC–FTC bajnoki, hiszen a zöld-fehérek – főleg az első félidőben – a hazaiak fölé nőttek, és magabiztosan gyűjtötték be a három pontot.

Szűcs Tamás ezen a mérkőzésen is fáradhatatlanul robotolt, de ezúttal ő sem tudott segíteni a csapatának. – El kell ismerni, nagyon jól játszottak. Mi sajnos nem tudtuk megközelíteni a Puskás Akadémia elleni futballunkat, volt egy nem túl jó első és egy jobb második 45 percünk.

Adtunk nekik egy félidőnyi előnyt, amit egy Ferencváros ellen nem szabad.

Nagyon jó játékosok játszanak náluk, és most ez kijött. Ők is feltüzelve léptek pályára, ledomináltak minket az első félidőben, de ha szünet után Bárány Donát gólját megadják, akkor az utolsó 15-20 perc máshogy is alakulhatott volna – értékelt portálunknak a fiatal középpályás.