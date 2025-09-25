A Honvéddal találkozik a DEAC kosárlabdacsapata

– Közel öt hónap után újra tétmérkőzésen lépnek pályára a Debreceni Egyetem kosarasai, a Tippmix Férfi NB I. A 1. fordulójában a Budapesti Honvédot látják vendégül. A hajdúságiak nem a legtökéletesebb felkészülési időszakon vannak túl, hiszen egyetlen alkalommal sem tudtak a legerősebb összeállításban kiállni. Hazai felkészülési tornájukon mindkét találkozójukat megnyerték, ám ezt követően csak a másodosztályú Nyíregyházát sikerült két vállra fektetni, a Nagyváraddal, a Pakssal és három szerb csapattal szemben is alulmaradtak. Edzőmérkőzések révén messzemenő következtetéseket nehéz levonni az 3-5-ös mérlegből, ráadásul Pethő Ákos rendszeresen elosztotta a játékperceket a játékosok között – írta a deac.hu.

A teljes beharangozót itt olvashatja.