Bécsi siker a World Tour-on

Magas színvonalat és óriási izgalmakat hozott a debreceni World Tour második napja. A negyeddöntők során mind a négy pénteki csoportgyőztes elvérzett, a Masters-győzelemmel járó 50.000 dollárt pedig végül a Bécs együttese nyerte.

A hat napon át tartó 3x3-as debreceni események zárónapjára már csak a World Tour Masters egyenes kieséses szakasza maradt. A meteorológusok ugyan nem sok jóval kecsegetettek vasárnapra, de a negyeddöntők még száraz időben kezdődtek meg. A szombati női versennyel ellentétben már az első meccs is óriási csatát hozott, a Valencia és a Laussanne egy percre sem engedte el a másikat, így szoros végjáték döntött. Az utolsó támadásokban a spanyolok koncentráltak jobban, így némi meglepetésre kiejtették a csoportjukat megnyerő ellenfelüket (19-21). A Marbella és a Skyliners csatája már sokkal egyoldalúbb volt, a selejtezőből érkező spanyolok nem tudták megismételni a pénteki napon nyújtott lehengerlő teljesítményüket, hiába nyertek akkor négyből négy mérkőzést, a rutinos német ellenfelük felőrölte őket fizikálisan (14-19).

A következő találkozót már szemerkélő esőben játszották a csapatok, de a küzdőtér feletti sátortető jelesre vizsgázott, akadálytalanul haladhatott tovább a menetrend. A Debrecen csoportját megnyerő szerb Liman is elvérzett a legjobb nyolc között, ugyanis a bécsiek már korán nagy előnyre tettek szert, melyet egészen a hajráig meg is tartottak. A 22-18-as végeredmény ugyan szorosabb csatára utal, de a végére kissé kiengedő osztrákok győzelme nem forgott veszélyben. A pénteken némi meglepetésre csak a második helyen továbbjutó, olimpiai bajnokokkal felálló Amsterdam egyértelmű célja volt, hogy kijavítsa korábbi botlását, mely sikerült is a 2023-ban Debrecenben egyszer már diadalmaskodó litván Raudondvaris ellen. 22-15-ös sikerük egyben azt is jelentette, hogy egyetlen csoportgyőztes sem tudott bejutni a legjobb négy közé.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az első elődöntőben szinte végig vezetett Frankfurt városának profi csapata, a Skyliners, ám az egész tornán nagyon szimpatikusan küzdő Valencia a végjátékban végül hosszabbításra mentette a meccset. A túlórában ráadásul át is vették a vezetést, ám ekkor jött a Debrecenben korábban – a Liman csapatával - már többször diadalmaskodó Stefan Kojic, és emberrel együtt bevágott egy duplát, bejuttatva ezzel a csapatát a döntőbe (20-21). A Bécs és az Amsterdam küzdelme egy döntőnek is beillet, hiszen Európa-bajnokok találkoztak Olimpiai-bajnokokkal. A várt nagy küzdelem azonban elmaradt, az osztrákok nagyon megnyomták a mérkőzés közepét, az itt kiépített fórt pedig sikerült is megtartani (21-16).