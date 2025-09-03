szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
3x3 kosárlabda

37 perce

Bécsi siker a World Tour-on

Címkék#Debrecen#Skyliners#Amsterdam

Bécsi siker a World Tour-on

Magas színvonalat és óriási izgalmakat hozott a debreceni World Tour második napja.

Magas színvonalat és óriási izgalmakat hozott a debreceni World Tour második napja. A negyeddöntők során mind a négy pénteki csoportgyőztes elvérzett, a Masters-győzelemmel járó 50.000 dollárt pedig végül a Bécs együttese nyerte.
A hat napon át tartó 3x3-as debreceni események zárónapjára már csak a World Tour Masters egyenes kieséses szakasza maradt. A meteorológusok ugyan nem sok jóval kecsegetettek vasárnapra, de a negyeddöntők még száraz időben kezdődtek meg. A szombati női versennyel ellentétben már az első meccs is óriási csatát hozott, a Valencia és a Laussanne egy percre sem engedte el a másikat, így szoros végjáték döntött. Az utolsó támadásokban a spanyolok koncentráltak jobban, így némi meglepetésre kiejtették a csoportjukat megnyerő ellenfelüket (19-21). A Marbella és a Skyliners csatája már sokkal egyoldalúbb volt, a selejtezőből érkező spanyolok nem tudták megismételni a pénteki napon nyújtott lehengerlő teljesítményüket, hiába nyertek akkor négyből négy mérkőzést, a rutinos német ellenfelük felőrölte őket fizikálisan (14-19).

A következő találkozót már szemerkélő esőben játszották a csapatok, de a küzdőtér feletti sátortető jelesre vizsgázott, akadálytalanul haladhatott tovább a menetrend. A Debrecen csoportját megnyerő szerb Liman is elvérzett a legjobb nyolc között, ugyanis a bécsiek már korán nagy előnyre tettek szert, melyet egészen a hajráig meg is tartottak. A 22-18-as végeredmény ugyan szorosabb csatára utal, de a végére kissé kiengedő osztrákok győzelme nem forgott veszélyben. A pénteken némi meglepetésre csak a második helyen továbbjutó, olimpiai bajnokokkal felálló Amsterdam egyértelmű célja volt, hogy kijavítsa korábbi botlását, mely sikerült is a 2023-ban Debrecenben egyszer már diadalmaskodó litván Raudondvaris ellen. 22-15-ös sikerük egyben azt is jelentette, hogy egyetlen csoportgyőztes sem tudott bejutni a legjobb négy közé.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az első elődöntőben szinte végig vezetett Frankfurt városának profi csapata, a Skyliners, ám az egész tornán nagyon szimpatikusan küzdő Valencia a végjátékban végül hosszabbításra mentette a meccset. A túlórában ráadásul át is vették a vezetést, ám ekkor jött a Debrecenben korábban – a Liman csapatával - már többször diadalmaskodó Stefan Kojic, és emberrel együtt bevágott egy duplát, bejuttatva ezzel a csapatát a döntőbe (20-21). A Bécs és az Amsterdam küzdelme egy döntőnek is beillet, hiszen Európa-bajnokok találkoztak Olimpiai-bajnokokkal. A várt nagy küzdelem azonban elmaradt, az osztrákok nagyon megnyomták a mérkőzés közepét, az itt kiépített fórt pedig sikerült is megtartani (21-16).

A Vienna és a Skyliners döntője kiváló zárása volt a napnak, a World Tour-nak és egyben a közel egyhetes debreceni 3x3-as eseménysorozatnak, ugyanis az elmúlt napok legizgalmasabb és legszínvonalasabb meccsét láthatta a közönség. A találkozó elején a frankfúrtiak, a meccs második felében pedig a bécsiek voltak minimális előnyben, de ahogyan annak lenni kellett, a végjátékra újra döntetlenközeli volt az állás. 20-19-es bécsi vezetésnél Kojics dobhatott két büntetőt, de mivel csak az egyiket dobta be, így a hátralévő időben az utolsó kosár döntött. Mindkét fél többször is támadhatott a győzelemért, melyet végül Enis Murati távolija révén az osztrákok szereztek meg – tudósított a Debreceni Sportcentrum oldala.

World Tour Debrecen – eredmények

Negyeddöntők:

Lausanne (SUI) – Valencia (ESP) 19-21

Marbella (ESP) – Skyliners (GER) 14-19

Liman (SRB) – Vienna (AUS) 18-22

Raudondvaris -Amsterdam 15-22

Elődöntők:

Valencia (ESP) – Skyliners (GER) 20-21

Vienna (AUT) – Amsterdam (NED) 21-16

Döntő:

Skyliners (GER) - Vienna (AUT) 20-22

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu