Világjátékok
2 órája
Debreceniekkel soraiban Világjátékok-győztes a magyar aerodance-csapat!
CSAPAT — így nagybetűvel, mert amit a szőnyegre ma letettek aerodance csoportunk tagjai, az a csapatmunka felső foka volt, így nem is lehetett kérdés, hogy a dobogó legfelső fokán a helyük, áll a Nemzeti Versenysport Szövetség Facebook-oldalán. A Világjátékok győztes csapat tagja többek között a debreceni kötődésű Ruzicska Vanessza, valamint Goda Kamilla is.
Debreceni Virágkarnevál 2025
2 órája
Visszatért a Beer by Lake! Ilyen volt a péntek esti hangulat a Nagyerdő sörkertjében – fotókkal
