Világjátékok

2 órája

Debreceniekkel soraiban Világjátékok-győztes a magyar aerodance-csapat!

Címkék#Nemzeti Versenysport Szövetség#Goda Kamilla#Világjátékok

Haon.hu

CSAPAT — így nagybetűvel, mert amit a szőnyegre ma letettek aerodance csoportunk tagjai, az a csapatmunka felső foka volt, így nem is lehetett kérdés, hogy a dobogó legfelső fokán a helyük, áll a Nemzeti Versenysport Szövetség Facebook-oldalán. A Világjátékok győztes csapat tagja többek között a debreceni kötődésű Ruzicska Vanessza, valamint Goda Kamilla is.

 

