Végig koncentrált a DEAC futsalcsapata

– Három kör után már csak négy csapat veretlen a férfi futsal NB I-ben: a címvédő Veszprém, az Újpest és a Nyíregyháza mellett a DEAC is tagja ennek a kvartettnek. Tihanyi Csaba legénysége a szezont a Nyírbátor elleni 4-1-es győzelemmel kezdte, majd a Nyíregyháza otthonából hozott el egy pontot a 3-3-as döntetlennek köszönhetően, legutóbb pedig a PTE-PEAC-ot verte 5-1-re a DESOK-ban. A pécsiekkel vívott összecsapás már az első félidőben eldőlt, ugyanis játékosaink 4-0-ra vezettek a szünetben. A tetemes előny birtokában még az is belefért, hogy a második játékrészben Vass Ottó és Tóth Attila is kihagyott egy-egy 10 méterest – írta a deac.hu.

