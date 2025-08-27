augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

31°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Végig koncentrált a DEAC futsalcsapata

Címkék#DEAC#futsalcsapat#PTE-PEAC#Vass Ottó

Haon.hu

– Három kör után már csak négy csapat veretlen a férfi futsal NB I-ben: a címvédő Veszprém, az Újpest és a Nyíregyháza mellett a DEAC is tagja ennek a kvartettnek. Tihanyi Csaba legénysége a szezont a Nyírbátor elleni 4-1-es győzelemmel kezdte, majd a Nyíregyháza otthonából hozott el egy pontot a 3-3-as döntetlennek köszönhetően, legutóbb pedig a PTE-PEAC-ot verte 5-1-re a DESOK-ban. A pécsiekkel vívott összecsapás már az első félidőben eldőlt, ugyanis játékosaink 4-0-ra vezettek a szünetben. A tetemes előny birtokában még az is belefért, hogy a második játékrészben Vass Ottó és Tóth Attila is kihagyott egy-egy 10 méterest – írta a deac.hu. 

Tihanyi Csaba nyilatkozatát ide kattintva olvashatják. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu