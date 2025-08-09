augusztus 9., szombat

Vármegyei foci

48 perce

Íme a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály őszi menetrendje!

Vajon melyik klub lesz idén a meglepetéscsapat? 16 vármegyei I. osztályú együttes indul a bajnokságban.

Haon.hu

Szombat délután megkezdődnek a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály 2025/26-os szezonjának küzdelmei. Idén is 16 csapatos lesz abanokság, melynek átigazolásairól alábbi cikkünkben írtunk.

Forrás:  Napló-archív

Íme a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály őszi menetrendje:

  • 1. forduló (augusztus 10.)

Szombat 17 óra: BUSE–Sárréti DSK
Szombat 17 óra: Nyíradony–Balmazújváros
Szombat 17 óra: Hajdúnánás–Téglás
Szombat 17 óra: Monostorpályi–DEAC
Szombat 17 óra: Püspökladány–Kaba
Szombat 17 óra: Hajdúsámson–Bocskai SE
Szombat 18.30: Hajdúszoboszló–Bestrong SC
Augusztus 27., 17 óra: Létavértes–Hajdúböszörmény

2. forduló (augusztus 16-17.)
Szombat 13 óra: Sárréti DSK–Létavértes
Szombat 17 óra: Bocskai SE–Püspökladány
Szombat 17 óra: Kaba–Monostorpályi
Szombat 17 óra: DEAC–Hajdúnánás
Szombat 17 óra: Téglás–Nyíradony
Szombat 17 óra: Balmazújváros–Hajdúszoboszló
Szombat 17 óra: Hajdúböszörmény–Hajdúsámson
Vasárnap 18 óra: Bestrong SC–BUSE
3. forduló (augusztus 23-24.)
Szombat 17 óra: BUSE–Balmazújváros
Szombat 17 óra: Hajdúszoboszló–Téglás
Szombat 17 óra: Nyíradony–DEAC
Szombat 17 óra: Hajdúnánás–Kaba
Szombat 17 óra: Monostorpályi–Bocskai SE
Szombat 17 óra: Püspökladány–Hajdúsámson
Szombat 17 óra: Hajdúböszörmény–Sárréti DSK
Vasárnap 17 óra: Létavértes–Bestrong SC
4. forduló (augusztus 30-31.)
Szombat 17 óra: Püspökladány–Hajdúböszörmény
Szombat 17 óra: Hajdúsámson–Monostorpályi
Szombat 17 óra: Bocskai SE–Hajdúnánás
Szombat 17 óra: Kaba–Nyíradony
Szombat 17 óra: DEAC–Hajdúszoboszló
Szombat 17 óra: Balmazújváros–Létavértes
Szombat 17 óra: Bestrong SC–Sárréti DSK
Vasárnap 17 óra: Téglás–BUSE
5. forduló (szeptember 5-7.)
Péntek 18 óra: Hajdúböszörmény–Bestrong SC
Szombat 15.30: BUSE–DEAC
Szombat 15.30: Hajdúszoboszló–Kaba
Szombat 15.30: Nyíradony–Bocskai SE
Szombat 15.30: Hajdúnánás–Hajdúsámson
Szombat 15.30: Monostorpályi–Püspökladány
Szombat 15.30: Sárréti DSK–Balmazújváros
Vasárnap 15.30: Létavértes–Téglás
6. forduló (szeptember 13.)
Szombat 15.30: Monostorpályi–Hajdúböszörmény
Szombat 15.30: Püspökladány–Hajdúnánás
Szombat 15.30: Hajdúsámson–Nyíradony
Szombat 15.30: Bocskai SE–Hajdúszoboszló
Szombat 15.30: Kaba–BUSE
Szombat 15.30: DEAC–Létavértes
Szombat 15.30: Sárréti DSK–Téglás
Szombat 15.30: Balmazújváros–Bestrong SC
7. forduló (szeptember 20-21.)
Szombat 10 óra: Hajdúnánás–Monostorpályi
Szombat 15 óra: BUSE–Bocskai SE
Szombat 15 óra: Hajdúszoboszló–Hajdúsámson
Szombat 15 óra: Nyíradony–Püspökladány
Szombat 15 óra: Bestrong SC–Téglás
Szombat 15 óra: Sárréti DSK–DEAC
Szombat 15 óra: Hajdúböszörmény–Balmazújváros
Vasárnap 15 óra: Létavértes–Kaba
8. forduló (szeptember 27.)
Szombat 15 óra: Hajdúnánás–Hajdúböszörmény
Szombat 15 óra: Monostorpályi–Nyíradony
Szombat 15 óra: Püspökladány–Hajdúszoboszló
Szombat 15 óra: Hajdúsámson–BUSE
Szombat 15 óra: Bocskai SE–Létavértes
Szombat 15 óra: Kaba–Sárréti DSK
Szombat 15 óra: DEAC–Bestrong SC
Szombat 15 óra: Téglás–Balmazújváros
9. forduló (október 4-5.)
Szombat 14 óra: BUSE–Püspökladány
Szombat 14 óra: Hajdúszoboszló–Monostorpályi
Szombat 14 óra: Nyíradony–Hajdúnánás
Szombat 14 óra: Balmazújváros–DEAC
Szombat 14 óra: Bestrong SC–Kaba
Szombat 14 óra: Sárréti DSK–Bocskai SE
Szombat 14 óra: Hajdúböszörmény–Téglás
Vasárnap 14 óra: Létavértes–Hajdúsámson
10. forduló (október 11.)
Szombat 14 óra: Nyíradony–Hajdúböszörmény
Szombat 14 óra: Hajdúnánás–Hajdúszoboszló
Szombat 14 óra: Monostorpályi–BUSE
Szombat 14 óra: Püspökladány–Létavértes
Szombat 14 óra: Hajdúsámson–Sárréti DSK
Szombat 14 óra: Bocskai SE–Bestrong SC
Szombat 14 óra: Kaba–Balmazújváros
Szombat 14 óra: DEAC–Téglás
11. forduló (október 18-19.)
Szombat 13.30: BUSE–Hajdúnánás
Szombat 13.30: Hajdúszoboszló–Nyíradony
Szombat 13.30: Téglás–Kaba
Szombat 13.30: Balmazújváros–Bocskai SE
Szombat 13.30: Bestrong SC–Hajdúsámson
Szombat 13.30: Sárréti DSK–Püspökladány
Szombat 13.30: Hajdúböszörmény–DEAC
Vasárnap 13.30: Létavértes–Monostorpályi

 

