Szombat délután megkezdődnek a
Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály 2025/26-os szezonjának küzdelmei. Idén is 16 csapatos lesz abanokság, melynek átigazolásairól alábbi cikkünkben írtunk. Szombat délután megkezdődnek a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály 2025/26-os szezonjának küzdelmei. Forrás: Napló-archív Íme a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály őszi menetrendje:
1. forduló (augusztus 10.)
Szombat 17 óra: BUSE–Sárréti DSK
Szombat 17 óra: Nyíradony–Balmazújváros Szombat 17 óra: Hajdúnánás–Téglás Szombat 17 óra: Monostorpályi–DEAC Szombat 17 óra: Püspökladány–Kaba Szombat 17 óra: Hajdúsámson–Bocskai SE Szombat 18.30: Hajdúszoboszló–Bestrong SC Augusztus 27., 17 óra: Létavértes–Hajdúböszörmény
2. forduló (augusztus 16-17.)
Szombat 13 óra: Sárréti DSK–Létavértes Szombat 17 óra: Bocskai SE–Püspökladány Szombat 17 óra: Kaba–Monostorpályi Szombat 17 óra: DEAC–Hajdúnánás Szombat 17 óra: Téglás–Nyíradony Szombat 17 óra: Balmazújváros–Hajdúszoboszló Szombat 17 óra: Hajdúböszörmény–Hajdúsámson Vasárnap 18 óra: Bestrong SC–BUSE 3. forduló (augusztus 23-24.) Szombat 17 óra: BUSE–Balmazújváros Szombat 17 óra: Hajdúszoboszló–Téglás Szombat 17 óra: Nyíradony–DEAC Szombat 17 óra: Hajdúnánás–Kaba Szombat 17 óra: Monostorpályi–Bocskai SE Szombat 17 óra: Püspökladány–Hajdúsámson Szombat 17 óra: Hajdúböszörmény–Sárréti DSK Vasárnap 17 óra: Létavértes–Bestrong SC 4. forduló (augusztus 30-31.) Szombat 17 óra: Püspökladány–Hajdúböszörmény Szombat 17 óra: Hajdúsámson–Monostorpályi Szombat 17 óra: Bocskai SE–Hajdúnánás Szombat 17 óra: Kaba–Nyíradony Szombat 17 óra: DEAC–Hajdúszoboszló Szombat 17 óra: Balmazújváros–Létavértes Szombat 17 óra: Bestrong SC–Sárréti DSK Vasárnap 17 óra: Téglás–BUSE 5. forduló (szeptember 5-7.) Péntek 18 óra: Hajdúböszörmény–Bestrong SC Szombat 15.30: BUSE–DEAC Szombat 15.30: Hajdúszoboszló–Kaba Szombat 15.30: Nyíradony–Bocskai SE Szombat 15.30: Hajdúnánás–Hajdúsámson Szombat 15.30: Monostorpályi–Püspökladány Szombat 15.30: Sárréti DSK–Balmazújváros Vasárnap 15.30: Létavértes–Téglás 6. forduló (szeptember 13.) Szombat 15.30: Monostorpályi–Hajdúböszörmény Szombat 15.30: Püspökladány–Hajdúnánás Szombat 15.30: Hajdúsámson–Nyíradony Szombat 15.30: Bocskai SE–Hajdúszoboszló Szombat 15.30: Kaba–BUSE Szombat 15.30: DEAC–Létavértes Szombat 15.30: Sárréti DSK–Téglás Szombat 15.30: Balmazújváros–Bestrong SC 7. forduló (szeptember 20-21.) Szombat 10 óra: Hajdúnánás–Monostorpályi Szombat 15 óra: BUSE–Bocskai SE Szombat 15 óra: Hajdúszoboszló–Hajdúsámson Szombat 15 óra: Nyíradony–Püspökladány Szombat 15 óra: Bestrong SC–Téglás Szombat 15 óra: Sárréti DSK–DEAC Szombat 15 óra: Hajdúböszörmény–Balmazújváros Vasárnap 15 óra: Létavértes–Kaba 8. forduló (szeptember 27.) Szombat 15 óra: Hajdúnánás–Hajdúböszörmény Szombat 15 óra: Monostorpályi–Nyíradony Szombat 15 óra: Püspökladány–Hajdúszoboszló Szombat 15 óra: Hajdúsámson–BUSE Szombat 15 óra: Bocskai SE–Létavértes Szombat 15 óra: Kaba–Sárréti DSK Szombat 15 óra: DEAC–Bestrong SC Szombat 15 óra: Téglás–Balmazújváros 9. forduló (október 4-5.) Szombat 14 óra: BUSE–Püspökladány Szombat 14 óra: Hajdúszoboszló–Monostorpályi Szombat 14 óra: Nyíradony–Hajdúnánás Szombat 14 óra: Balmazújváros–DEAC Szombat 14 óra: Bestrong SC–Kaba Szombat 14 óra: Sárréti DSK–Bocskai SE Szombat 14 óra: Hajdúböszörmény–Téglás Vasárnap 14 óra: Létavértes–Hajdúsámson 10. forduló (október 11.) Szombat 14 óra: Nyíradony–Hajdúböszörmény Szombat 14 óra: Hajdúnánás–Hajdúszoboszló Szombat 14 óra: Monostorpályi–BUSE Szombat 14 óra: Püspökladány–Létavértes Szombat 14 óra: Hajdúsámson–Sárréti DSK Szombat 14 óra: Bocskai SE–Bestrong SC Szombat 14 óra: Kaba–Balmazújváros Szombat 14 óra: DEAC–Téglás 11. forduló (október 18-19.) Szombat 13.30: BUSE–Hajdúnánás Szombat 13.30: Hajdúszoboszló–Nyíradony Szombat 13.30: Téglás–Kaba Szombat 13.30: Balmazújváros–Bocskai SE Szombat 13.30: Bestrong SC–Hajdúsámson Szombat 13.30: Sárréti DSK–Püspökladány Szombat 13.30: Hajdúböszörmény–DEAC Vasárnap 13.30: Létavértes–Monostorpályi