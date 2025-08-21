augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Ilyen eredmények születtek a vármegyei kupában!

Haon.hu

Múlt hétvégén a II. és III. osztályú csapatok részvételével rendezték a vármegyei kup 1. fordulójá, két meccs döntetlennel zárult, így büntetők döntöttek.

Vármegyei kupa, 1. forduló, eredmények

Sáránd SE–Mikepércs elmaradt

SRE Komádi–Polgár VSE 1–7

Martinka–Nyírábrány 0–4

Kismarjai SE–Nádudvari SE 0–8

Báránd KSE–NSC Nagyhegyes 1–1 (büntetőkkel: 2–4)

Szentpéterszegi SC–Biharkeresztesi VSE 1–14

Tiszacsege VSE–KSE Földes 6–1

Józsa SE–Petőfi Sportegyesület 6–1

Mezősas SE–Hajdúhadházi FK 3–2

Hajdúbagosi SE–Görbeházi KSE 1–3

Hortobágyi LSE–Egyeki SBSE 1–3

Blondy FC Esztár–Álmosdi Sportklub 4–9

Fülöp SE–Derecskei LSE 1–8

Nagyrábé–Ebesi SBKE 2–2 (büntetőkkel: 5–4)

Nyírmártonfalva SE–Konyári SE 8–3

Hosszúpályi Sportegyesület–Újszentmargita FE 5–1

Bihartorda KSE–Hajdúdorog Sportegyesület 0–7

 

