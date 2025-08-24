„A hazaiak 13-as játékosát még a sporttelep utcájába sem engedném be!”

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 1. forduló

Egyeki SBSE - Bestrong SC II 5-0(0-0)

100 néző Vezette: Kövér T. (Zámbó T., Sütő J.)

Egyek: Baranyi B.(Pap Z.) - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Farkas Z., Tóth Sz.,Papp B.(Juhász R.),Len Á., Domán P.(Len Sz.), Torma S., Csala R.(Balogh A.). Vezetőedző: Farkas Zoltán

Bestrong SC II: Dudás Cs. - Magyar M-, Kapusi B., Molnár M., Novák Á., Radványi R., Magyar A., Ardelean P., Kubán Z., Gergely B., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám

Gól: Farkas Z.(3), Csala R., Juhász R. Jók: mindenki, ill. senki

Farkas Zoltán: Számszerűleg elégedett vagyok az eredménnyel, a játékkal azonban nem. Tudtuk, hogy a Bestrong jó csapat, de annyira nem volt magabiztos a győzelmünk, mint az eredmény mutatja! Sajnáljuk az ellenfél sérült játékosát, jobbulást kívánunk neki, viszont annak örülünk, hogy az ifi is győzött, így dupla az öröm.

Novák Ádám: A kiforratlan rendszer miatt sajnos több játékosunk nem léphetett pályára, amely nagy érvágást jelentett, mert így csere nélkül kellett végigjátszani a mérkőzést. Ennek ellenére az első félidőben jól tartottuk magunkat, átengedtük a területet a hazai csapatnak. A másodikban ugyanez a játék folytatódott, megvoltak a helyzeteink is, amiket sajnos nem tudtunk kihasználni, a hazai csapat pedig igen. A mérkőzést egyel kevesebben fejeztük be, ugyanis az egyik játékosunk megsérült. Kívánunk neki mielőbbi felépülést! További sok sikert az Egyek csapatának! Hajrá BeStrong!

Hajdúdorog - Tiszacsege 6-1(3-1)

80 néző Vezette: Balogh A.(Szikszai S., Potyók J.)

Hajdúdorog: Kompár G.(Almási J.) - Papp L., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Mondok D., Gyúró L.(Kosdi B.), Kompár B., Percze N.(Sándor J.), Tóth K.(Balla K.), Sándor P.(Balogh A,), Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Nagy L., Deli G., Simon Z., Kovács A., Csurgó Á., Domán P., Répási Gy., Mursa Cs. Vezetőedző: Simon Zoltán

Gól: Dálnoki Zs.(2), Kompár B., Percze N., Simon Z.(ög), Szilágyi B. ill. Deli G. Jók: mindenki ill. senki

Dálnoki Zsolt nem nyilatkozott.