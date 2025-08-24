1 órája
„A hazaiak 13-as játékosát még a sporttelep utcájába sem engedném be!”
Mutatjuk az eredményeket! 9 mérkőzést játszottak le szombaton a Vármegyei II. osztályban.
Vármegyei II. osztály ÉSZAK 1. forduló
Egyeki SBSE - Bestrong SC II 5-0(0-0)
100 néző Vezette: Kövér T. (Zámbó T., Sütő J.)
Egyek: Baranyi B.(Pap Z.) - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Farkas Z., Tóth Sz.,Papp B.(Juhász R.),Len Á., Domán P.(Len Sz.), Torma S., Csala R.(Balogh A.). Vezetőedző: Farkas Zoltán
Bestrong SC II: Dudás Cs. - Magyar M-, Kapusi B., Molnár M., Novák Á., Radványi R., Magyar A., Ardelean P., Kubán Z., Gergely B., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám
Gól: Farkas Z.(3), Csala R., Juhász R. Jók: mindenki, ill. senki
Farkas Zoltán: Számszerűleg elégedett vagyok az eredménnyel, a játékkal azonban nem. Tudtuk, hogy a Bestrong jó csapat, de annyira nem volt magabiztos a győzelmünk, mint az eredmény mutatja! Sajnáljuk az ellenfél sérült játékosát, jobbulást kívánunk neki, viszont annak örülünk, hogy az ifi is győzött, így dupla az öröm.
Novák Ádám: A kiforratlan rendszer miatt sajnos több játékosunk nem léphetett pályára, amely nagy érvágást jelentett, mert így csere nélkül kellett végigjátszani a mérkőzést. Ennek ellenére az első félidőben jól tartottuk magunkat, átengedtük a területet a hazai csapatnak. A másodikban ugyanez a játék folytatódott, megvoltak a helyzeteink is, amiket sajnos nem tudtunk kihasználni, a hazai csapat pedig igen. A mérkőzést egyel kevesebben fejeztük be, ugyanis az egyik játékosunk megsérült. Kívánunk neki mielőbbi felépülést! További sok sikert az Egyek csapatának! Hajrá BeStrong!
Hajdúdorog - Tiszacsege 6-1(3-1)
80 néző Vezette: Balogh A.(Szikszai S., Potyók J.)
Hajdúdorog: Kompár G.(Almási J.) - Papp L., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Mondok D., Gyúró L.(Kosdi B.), Kompár B., Percze N.(Sándor J.), Tóth K.(Balla K.), Sándor P.(Balogh A,), Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Nagy L., Deli G., Simon Z., Kovács A., Csurgó Á., Domán P., Répási Gy., Mursa Cs. Vezetőedző: Simon Zoltán
Gól: Dálnoki Zs.(2), Kompár B., Percze N., Simon Z.(ög), Szilágyi B. ill. Deli G. Jók: mindenki ill. senki
Dálnoki Zsolt nem nyilatkozott.
Simon Zoltán: Sajnos a mérkőzésre tartalékosan érkeztünk, és még jött is egy kiállítás a 10. percben, így esélyünk sem volt a pontszerzésre. Nehéz időszak elé nézünk!
Hajdúhadházi FK - Polgár VSE 2-0(1-0)
110 néző. Vezette: Tóth M.(Szilágyi Z., Török Z.)
Hajdúhadház: Török L. - Baktai L., Lakatos L., Kovács K.(Hegedüs S.), Juhász I.(Molnár D.), Dávid T.(Berecz Zs.), Balogh I., Horváth A.(Halder P.), Lakatos Sz.(Fekete I.), Rostás M., Balogh P. Játékosedző: Nagy István Zsombor
Polgár: Csomós D. - Puzsár A., Bojti L.(Reszegi L.), Vankó Z., Bolgár D., Száraz Á., Csorba T.(Boros M.), Cserés L., Kádas K., Harsányi M., Papp G. Játékosedző: Antal József
Gól: Horváth A., Berecz Zs. Jók: Berecz Zs., Balogh I. ill. senki
Nagy István Zsombor: Tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen egy jó csapat látogatott hozzánk. De azt kell mondanom, hogy a mérkőzés képe alapján megérdemelt győzelmet arattunk. Mindenki extra motivációval, kellően feltüzelt állapotban játszotta végig a találkozót! Öröm volt a végignézni a második, mindent elődöntő találatot, nálam ez a foci!
Antal József: Nem játszottunk jól, és ezt sajnos az ellenfél kihasználta, gratulálok nekik! A hazaiak 13-as játékosát még a sporttelep utcájába sem engedném be! Szándékosan akart súlyos sérülést okozni, ez hűen tükrözi, hogy milyen ember is ő.
Görbeházi KSE - Józsa SE 0-1(0-0)
80 néző. Vezette: Piskóczi Zs.(Piskóczi L., Jóni T.)
Görbeháza: Agócs R. - Tóth A., Gajdú R:, Siket R.(Váradi Gy.),Fábián Sz.(Szabó I.),Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Siket Gy.),Pók D., Csőke K.(Tóth P.), Konkoly T.(Toronyai L.). Vezetőedző: Szolnoki Attila
Józsa: Asztalos L. - Radnai D.(Gál Sz.),Iványi Á., Bacskai L.(Szilágyi Sz.), Uri M.(Boros J.), Iványi D.(Csernyánszky B.), Takács I.(Farkas Z.), Bardi Á., Szabó O.(Dezső M.), Hamvas E., Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás
Gól: Szathmári Zs. Jók: mindenki ill. mindenki
Szolnoki Attila: Először is szeretném megdicsérni a csapatomat, hiszen az első perctől a végéig jól játszottunk, küzdöttünk, akartunk, öröm volt visszalátni azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakoroltunk! Megvoltak a lehetőségeink, de a helyzeteket sajnos nem tudtuk kihasználni! Bosszantó, hogy az ellenfél egy szabadrúgásból megszerezte a vezetést, és ez rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Gratulálok nekik, további sok sikert kívánok!
Szabó Mátyás: Gratulálok az ifjúsági és a felnőtt csapatunknak is a mérkőzéshez! Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, de amennyire lehetett, próbáltunk játszani!

Vármegyei II. osztály DÉL 1. forduló
Báránd KSE - Derecskei LSE 0-3(0-2)
80 néző. Vezette: Pál G.(Katona L., Boros S.)
Báránd: Novák J. - Pál I.(Szabó L.), Szabó B., Orbán L.(Tarpai Gy.), Makula A., Varga L., Killy Z., Orsó D., Szabó G.(Nagy K.), Csáti I.(Filep G.), Orsó A.(Papp K.). Vezetőedző: Fülöp András
Derecske: Zsiros V. - Csigi Zs.(Ritli R.), Berán B., Vértesi T., Horváth G., Tóth S.(Pilcsuk L.), Csizmadia Cs.(Turcsán J.), Makula Cs., Makula V.(Magyar B.), Csák M.(Juhász Cs.), Tóth L. Vezetőedző: Benedek Barna
Gól: Makula Cs.(2), Tóth L. Jók: senki ill. mindenki
Fülöp András: Ott folytattuk, ahol júniusban abbahagytuk: 4-5 kezdő játékos hiánya, korai ajándék gólok a kezdéseknél. Van mit javítani, de ehhez az egész csapat kell! Folytatás a Földes ellen, reméljük, győzelemmel.
Benedek Barna: Magabiztos rajt, erősen tartalékos csapattal is.
Biharkeresztesi VSE - KSE Földes 2-2(0-0)
90 néző. Vezette: Papp N.(Nagy R., László J.)
Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K.(Erdei M.), Kovács B., Lakatos Zs., Kocsis N., Baranyi I.(Lakatos A.), Balogh A., Mérő P., Mészáros I., Pukoli J.(Jenei R,), Bíró G.
Földes: Horváth Zs. - Károlyi K.(Szőnyi L.), Ugrai A.(Cseppentő F.), Boér L., Károlyi N., Balogh R., Gombos Á.(Kiss P.), Sajó D., Balogh M., Vincze N., Balogh Cs. Vezetőedző: Nagy Róbert
Gól: Lakatos Zs., Balogh A. ill. Balogh R., Kiss P. Jók: mindenki ill. mindenki
Nagy Róbert: Gratulálok a hazai csapatnak a pontszerzéshez. Keresztesen hagytunk két pontot! Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. További sok sikert kívánok a Biharkeresztes csapatának!
NSC Nagyhegyes - Ebesi SBKE 1-5(0-3)
95 néző. Vezette: Vadon T.(Pete A., Papp B.)
Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Szabó Z., Veres N., Szabó B., Szabó Sz., Szabó B.(Bucz Zs.), Rácz T., Gellén A.(Biró B.), Erdélyi Zs., Váczi P.(Jeges K.). Vezetőedző: Plókai Mihály
Ebes: Szabó D. - Bazsó O.(Csizi R.), Szűcs P., Borúzs T.(Szabó Zs.), Bartha G.(Kocsis L.), Ötvös S.(Fodor N.), Mertin L.(Ulveczki M.), Kovács M.(Szabó M.), Andirkó I.(Demeter Á.), Halász Z., Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint
Gól: Rácz T. ill. Balás G.(3), Bartha G., Szűcs P. Jók: senki ill. Balás G.
Plókai Mihály: Sajnos egy jobb ellenféltől kaptunk ki, mi meg egy megye 3-as csapat szintjét képviseltük. Teljesen megérdemelt a vendéggyőzelem!
Leiter Bálint: A célunk az volt, hogy győzelemmel kezdjük a szezont, ez sikerült, hogy ilyen arányban, az csak hab a tortán. Jó volt végre tétmeccsen győzelmet ünnepelni! További sok sikert a Nagyhegyesnek!
Konyári SE - Nádudvari SE 3-2(1-1)
80 néző. Vezette: Vékony T.(Nagy A., Béres K.)
Konyár: Cseh I. - Gazdag I., Csuka Zs., Seres T., Hadházi T., Farkas T.(Erdelics T.), Tóth L.(Jónás R.), Urbán P., Lakatos G., Tamási G.(Tamási S,), Makula I.(Varga Sz.). Vezetőedző: Czibere Tibor
Nádudvar: Bujdosó B. - Fekete M., Bojtor P., Horváth R., Cseke Zs.(Tóth R.), Horváth A., Csige Zs., Nemes B., Kovács L., Petrusz P., Varga D.(Kovács I.). Vezetőedző: Gere Csaba
Gól: Farkas T.(2), Jónás R. Ill. Cseke Zs., Horváth R. Jók: mindenki ill. senki
Czibere Tibor: Gratulálok minden játékosomnak az idénynyitó-győzelemhez!
Gere Csaba: Nem lenne olyan fájó a vereség, ha jobb a győztes csapat. A három góljukhoz mi két gólpasszal járultunk hozzá. Jól is játszottunk, bár a helyzeteinket sorra kihagytuk. De a hozzáállás, a lendület és helyenként a mutatott játék biztató a jövőre nézve. Gratulálok a konyáriaknak, a kínálkozó helyzetekkel éltek, övék a három pont.
Nagyrábé - Mikepércs 5-0(1-0)
90 néző. Vezette: Czibere B.(Kalocsai M., Kiss B.)
Nagyrábé: Jónás B. - Dan T.(Kiss L.), Mezei Gy., Sárközi L., Bodó T.(Bodnár I.), Jenei L.(Vadász M.), Bajnók Sz., Török Zs., Etele L.(Szabó A.), Kovács A., Makai Á. Vezetőedző: Bodó Lajos
Mikepércs: Gebei Cs. - Folytán Z., Rónai Gy.(Váradi Á.), Tószegi T., Kropok D.(Czerődi G.), Ludánszki I., Tar D., Nagy S., Kovács Zs., Dobos Á., Tasi I. Vezetőedző: Péter István
Gól: Bodnár I.(2), Vadász M., Bajnók Sz., Tasi I.
Bodó Lajos: Ujjáalakult csapatunk egy kicsit nehezen lendült játékba. Az első félidőben sok hibával játszottunk, a másodikban viszont már ellenfelünk fölé tudtunk kerekedni. Gratulálok a fiúknak!
Péter István nem nyilatkozott.

