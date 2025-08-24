augusztus 24., vasárnap

Vármegye II.

1 órája

„A hazaiak 13-as játékosát még a sporttelep utcájába sem engedném be!”

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 1. forduló

Mutatjuk az eredményeket! 9 mérkőzést játszottak le szombaton a Vármegyei II. osztályban.

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 1. forduló

Egyeki SBSE - Bestrong SC II 5-0(0-0)

100 néző Vezette: Kövér T. (Zámbó T., Sütő J.)

Egyek: Baranyi B.(Pap Z.) - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Farkas Z., Tóth Sz.,Papp B.(Juhász R.),Len Á., Domán P.(Len Sz.), Torma S., Csala R.(Balogh A.). Vezetőedző: Farkas Zoltán

Bestrong SC II: Dudás Cs. - Magyar M-, Kapusi B., Molnár M., Novák Á., Radványi R., Magyar A., Ardelean P., Kubán Z., Gergely B., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám

Gól: Farkas Z.(3), Csala R., Juhász R. Jók: mindenki, ill. senki

Farkas Zoltán: Számszerűleg elégedett vagyok az eredménnyel, a játékkal azonban nem. Tudtuk, hogy a Bestrong jó csapat, de annyira nem volt magabiztos a győzelmünk, mint az eredmény mutatja! Sajnáljuk az ellenfél sérült játékosát, jobbulást kívánunk neki, viszont annak örülünk, hogy az ifi is győzött, így dupla az öröm.

Novák Ádám: A kiforratlan rendszer miatt sajnos több játékosunk nem léphetett pályára, amely nagy érvágást jelentett, mert így csere nélkül kellett végigjátszani a mérkőzést. Ennek ellenére az első félidőben jól tartottuk magunkat, átengedtük a területet a hazai csapatnak. A másodikban ugyanez a játék folytatódott, megvoltak a helyzeteink is, amiket sajnos nem tudtunk kihasználni, a hazai csapat pedig igen. A mérkőzést egyel kevesebben fejeztük be, ugyanis az egyik játékosunk megsérült. Kívánunk neki mielőbbi felépülést! További sok sikert az Egyek csapatának! Hajrá BeStrong!

Hajdúdorog - Tiszacsege 6-1(3-1)

80 néző Vezette: Balogh A.(Szikszai S., Potyók J.)

Hajdúdorog: Kompár G.(Almási J.) - Papp L., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Mondok D., Gyúró L.(Kosdi B.), Kompár B., Percze N.(Sándor J.), Tóth K.(Balla K.), Sándor P.(Balogh A,), Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Nagy L., Deli G., Simon Z., Kovács A., Csurgó Á., Domán P., Répási Gy., Mursa Cs. Vezetőedző: Simon Zoltán

Gól: Dálnoki Zs.(2), Kompár B., Percze N., Simon Z.(ög), Szilágyi B. ill. Deli G. Jók: mindenki ill. senki

Dálnoki Zsolt nem nyilatkozott.

Simon Zoltán: Sajnos a mérkőzésre tartalékosan érkeztünk, és még jött is egy kiállítás a 10. percben, így esélyünk sem volt a pontszerzésre. Nehéz időszak elé nézünk!

Hajdúhadházi FK - Polgár VSE 2-0(1-0)

110 néző. Vezette: Tóth M.(Szilágyi Z., Török Z.)

Hajdúhadház: Török L. - Baktai L., Lakatos L., Kovács K.(Hegedüs S.), Juhász I.(Molnár D.), Dávid T.(Berecz Zs.), Balogh I., Horváth A.(Halder P.), Lakatos Sz.(Fekete I.), Rostás M., Balogh P. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Polgár: Csomós D. - Puzsár A., Bojti L.(Reszegi L.), Vankó Z., Bolgár D., Száraz Á., Csorba T.(Boros M.), Cserés L., Kádas K., Harsányi M., Papp G. Játékosedző: Antal József

Gól: Horváth A., Berecz Zs. Jók: Berecz Zs., Balogh I. ill. senki

Nagy István Zsombor: Tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen egy jó csapat látogatott hozzánk. De azt kell mondanom, hogy a mérkőzés képe alapján megérdemelt győzelmet arattunk. Mindenki extra motivációval, kellően feltüzelt állapotban játszotta végig a találkozót! Öröm volt a végignézni a második, mindent elődöntő találatot, nálam ez a foci!

Antal József: Nem játszottunk jól, és ezt sajnos az ellenfél kihasználta, gratulálok nekik! A hazaiak 13-as játékosát még a sporttelep utcájába sem engedném be! Szándékosan akart súlyos sérülést okozni, ez hűen tükrözi, hogy milyen ember is ő.

Görbeházi KSE - Józsa SE 0-1(0-0)

80 néző. Vezette: Piskóczi Zs.(Piskóczi L., Jóni T.)

Görbeháza: Agócs R. - Tóth A., Gajdú R:, Siket R.(Váradi Gy.),Fábián Sz.(Szabó I.),Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Siket Gy.),Pók D., Csőke K.(Tóth P.), Konkoly T.(Toronyai L.). Vezetőedző: Szolnoki Attila

Józsa: Asztalos L. - Radnai D.(Gál Sz.),Iványi Á., Bacskai L.(Szilágyi Sz.), Uri M.(Boros J.), Iványi D.(Csernyánszky B.), Takács I.(Farkas Z.), Bardi Á., Szabó O.(Dezső M.), Hamvas E., Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Gól: Szathmári Zs. Jók: mindenki ill. mindenki

Szolnoki Attila: Először is szeretném megdicsérni a csapatomat, hiszen az első perctől a végéig jól játszottunk, küzdöttünk, akartunk, öröm volt visszalátni azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakoroltunk! Megvoltak a lehetőségeink, de a helyzeteket sajnos nem tudtuk kihasználni! Bosszantó, hogy az ellenfél egy szabadrúgásból megszerezte a vezetést, és ez rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Gratulálok nekik, további sok sikert kívánok!

Szabó Mátyás: Gratulálok az ifjúsági és a felnőtt csapatunknak is a mérkőzéshez! Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, de amennyire lehetett, próbáltunk játszani!

 A Tabella

  1. Hajdúdorog                   1       1      0      0   6-1    3
  2. Egyeki SBSE                 1       1      0      0   5-0    3
  3. Hajdúhadházi FK           1       1      0      0    2-0   3
  4. Józsa SE                       1       1      0      0    1-0   3
  5. Nyírábrány                     0       0      0      0    0-0   0
  6. Nyírmártonfalva SE       0       0      0      0    0-0    0
  7. Petőfi Sportegyesület   0       0      0      0    0-0    0
  8. Görbeházi KSE              1      0      0      1    0-1    0
  9. Polgár VSE                    1      0      0       1    0-2    0
  10. Tiszacsege                    1      0       0      1     1-6   0
  11. Bestrong SC II               1      0      0       1     0-5   0

Vármegyei II. osztály DÉL 1. forduló

Báránd KSE - Derecskei LSE 0-3(0-2)

80 néző. Vezette: Pál G.(Katona L., Boros S.)

Báránd: Novák J. - Pál I.(Szabó L.), Szabó B., Orbán L.(Tarpai Gy.), Makula A., Varga L., Killy Z., Orsó D., Szabó G.(Nagy K.), Csáti I.(Filep G.), Orsó A.(Papp K.). Vezetőedző: Fülöp András

Derecske: Zsiros V. - Csigi Zs.(Ritli R.), Berán B., Vértesi T., Horváth G., Tóth S.(Pilcsuk L.), Csizmadia Cs.(Turcsán J.), Makula Cs., Makula V.(Magyar B.), Csák M.(Juhász Cs.), Tóth L. Vezetőedző: Benedek Barna

Gól: Makula Cs.(2), Tóth L. Jók: senki ill. mindenki 

Fülöp András: Ott folytattuk, ahol júniusban abbahagytuk: 4-5 kezdő játékos hiánya, korai ajándék gólok a kezdéseknél. Van mit javítani, de ehhez az egész csapat kell! Folytatás a Földes ellen, reméljük, győzelemmel. 

Benedek Barna: Magabiztos rajt, erősen tartalékos csapattal is.

Biharkeresztesi VSE - KSE Földes 2-2(0-0)

90 néző. Vezette: Papp N.(Nagy R., László J.)

Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K.(Erdei M.), Kovács B., Lakatos Zs., Kocsis N., Baranyi I.(Lakatos A.), Balogh A., Mérő P., Mészáros I., Pukoli J.(Jenei R,), Bíró G.

Földes: Horváth Zs. - Károlyi K.(Szőnyi L.), Ugrai A.(Cseppentő F.), Boér L., Károlyi N., Balogh R., Gombos Á.(Kiss P.), Sajó D., Balogh M., Vincze N., Balogh Cs. Vezetőedző: Nagy Róbert

Gól: Lakatos Zs., Balogh A. ill. Balogh R., Kiss P. Jók: mindenki ill. mindenki

Nagy Róbert: Gratulálok a hazai csapatnak a pontszerzéshez. Keresztesen hagytunk két pontot! Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. További sok sikert kívánok a Biharkeresztes csapatának!

NSC Nagyhegyes - Ebesi SBKE 1-5(0-3)

95 néző. Vezette: Vadon T.(Pete A., Papp B.)

Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Szabó Z., Veres N., Szabó B., Szabó Sz., Szabó B.(Bucz Zs.), Rácz T., Gellén A.(Biró B.), Erdélyi Zs., Váczi P.(Jeges K.). Vezetőedző: Plókai Mihály

Ebes: Szabó D. - Bazsó O.(Csizi R.), Szűcs P., Borúzs T.(Szabó Zs.), Bartha G.(Kocsis L.), Ötvös S.(Fodor N.), Mertin L.(Ulveczki M.), Kovács M.(Szabó M.), Andirkó I.(Demeter Á.), Halász Z., Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint

Gól: Rácz T. ill. Balás G.(3), Bartha G., Szűcs P. Jók: senki ill. Balás G.

Plókai Mihály: Sajnos egy jobb ellenféltől kaptunk ki, mi meg egy megye 3-as csapat szintjét képviseltük. Teljesen megérdemelt a vendéggyőzelem!

Leiter Bálint: A célunk az volt, hogy győzelemmel kezdjük a szezont, ez sikerült, hogy ilyen arányban, az csak hab a tortán. Jó volt végre tétmeccsen győzelmet ünnepelni! További sok sikert a Nagyhegyesnek!

Konyári SE - Nádudvari SE 3-2(1-1)

80 néző. Vezette: Vékony T.(Nagy A., Béres K.)

Konyár: Cseh I. - Gazdag I., Csuka Zs., Seres T., Hadházi T., Farkas T.(Erdelics T.), Tóth L.(Jónás R.), Urbán P., Lakatos G., Tamási G.(Tamási S,), Makula I.(Varga Sz.). Vezetőedző: Czibere Tibor

Nádudvar: Bujdosó B. - Fekete M., Bojtor P., Horváth R., Cseke Zs.(Tóth R.), Horváth A., Csige Zs., Nemes B., Kovács L., Petrusz P., Varga D.(Kovács I.). Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Farkas T.(2), Jónás R. Ill. Cseke Zs., Horváth R. Jók: mindenki ill. senki

Czibere Tibor: Gratulálok minden játékosomnak az idénynyitó-győzelemhez!

Gere Csaba: Nem lenne olyan fájó a vereség, ha jobb a győztes csapat. A három góljukhoz mi két gólpasszal járultunk hozzá. Jól is játszottunk, bár a helyzeteinket sorra kihagytuk. De a hozzáállás, a lendület és helyenként a mutatott játék biztató a jövőre nézve. Gratulálok a konyáriaknak, a kínálkozó helyzetekkel éltek, övék a három pont. 

Nagyrábé - Mikepércs 5-0(1-0)

90 néző. Vezette: Czibere B.(Kalocsai M., Kiss B.)

Nagyrábé: Jónás B. - Dan T.(Kiss L.), Mezei Gy., Sárközi L., Bodó T.(Bodnár I.), Jenei L.(Vadász M.), Bajnók Sz., Török Zs., Etele L.(Szabó A.), Kovács A., Makai Á. Vezetőedző: Bodó Lajos

Mikepércs: Gebei Cs. - Folytán Z., Rónai Gy.(Váradi Á.), Tószegi T., Kropok D.(Czerődi G.), Ludánszki I., Tar D., Nagy S., Kovács Zs., Dobos Á., Tasi I. Vezetőedző: Péter István

Gól: Bodnár I.(2), Vadász M., Bajnók Sz., Tasi I.

Bodó Lajos: Ujjáalakult csapatunk egy kicsit nehezen lendült játékba. Az első félidőben sok hibával játszottunk, a másodikban viszont már ellenfelünk fölé tudtunk kerekedni. Gratulálok a fiúknak!

Péter István nem nyilatkozott.

A Tabella

  1. Nagyrábé         1    1    0    0    5-0    3
  2. Ebesi SBKE        1    1    0    0    5-1    3
  3. Derecskei LSE        1    1    0    0    3-0    3
  4. Konyári SE        1    1    0    0    3-2    3
  5. Biharkeresztesi VSE    1    0    1    0    2-2    1
  6. KSE Földes        1    0    1    0    2-2    1
  7. Blondy FC Esztár     0    0    0    0    0-0    0
  8. Nádudvari SE        1    0    0    1    2-3    0
  9. Báránd KSE        1    0    0    1    0-3    0
  10. NSC Nagyhegyes    1    0    0    1    1-5    0
  11. Mikepércs        1    0    0    1    0-5    0

