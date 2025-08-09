Átigazolási hírek
A vármegyei I. osztályú csapatoknál is nagy volt a jövés-menés!
Érkezők és távozók is voltak! 16 vármegyei I. osztályú együttes indul a bajnokságban.
Hétvégén elrajtolnak a „mennyei megyei” elitjének 2025-2026-os küzdelmei. A Hajdú-Bihar vármegyei I. osztály eredmények nevű Facebook-oldal összeszedte, hogy a nyár folyamán a csapatoknál milyen változás történt.
Átigazolási hírek a vármegyei I. osztályú csapatoknál
- Hajdúsámsoni TTISZE
Érkezett: Kökényesi Csaba (Nyíradony), Kofi Antwi-Agyei (Bestrong), Samad Aisam Us (Létavértes), Komádi Benjamin Zsolt (DEAC Futsal), Trencsényi János (Berettyóújfalu)
Távozott: Gáll Ferenc (Nyírmártonfalva), Mertin Lajos Richárd (Ebes), Szabó Imre (Téglás), Kónya Márió László (Hajdúnánás), Szkirkanics Ákos Zoltán (Nyíracsád), Komjáti Dániel (abbahagyta), Szabó Péter (abbahagyta)
- Hajdúböszörményi TE
Érkezett: Fehér Zoltán Dénes (Balmazújváros), Horváth László Erik (Földes)
Távozott: Kocsis László Roland (Ebes), Forgó Péter (Nyíradony), Bagdi László (Kálmánháza)
- Püspökladányi LE
Érkezett: Oláh Zalán (Hajdúszoboszló), Pósalaki Ármin Levente (Hajdúszoboszló), Hári Bálint (Sárrétudvari), Orbán Péter (Hajdúszoboszló), Baranyai Levente (Hajdúszoboszló), Dobi Bence Máté (Hajdúszoboszló), Goncalves Immánuel Lévi (Hajdúszoboszló)
Távozott: Makula Adrián (Báránd), Daróczi Dávid Balázs (Berettyóújfalu), Danka Levente (Báránd), Kolompár András (Sárrétudvari), Elek István Gábor (abbahagyta)
- Monostorpályi SE
Érkezett: Rostás Gábor (Létavértes), Zurbó Benjamin (Létavértes), Juhász Nándor Tamás (Létavértes), Szőke Márton Imre (Sárrétudvari), Ujvárosi Máté Sándor (Létavértes), Szabó Miklós (Létavértes), Kereszti Mátyás (DEAC)
Távozott: Rácz Zsolt Bence (abbahagyta), Batta Gergő (Tiszaújváros), Füzfői Márk (Apetlon), Szabó Milán Tamás (Újfehértó), Bagi Tamás (Berettyóújfalu), Kovács Máté Márk (Kaba)
- Sárréti DSK
Érkezett: Kolompár András (Püspökladány), Szabó Tamás (Nádudvar), Horváth Ákos (Báránd)
Távozott: Fodor Norbert (Ebes), Balás Gergely (Ebes), Szőke Márton Imre (Monostorpályi), Nagy Krisztián (Téglás), Kántor Tamás (Téglás), Burkus Dániel Bence, Bacsó Attila
- Nyíradony VVTK
Érkezett: Forgó Péter (Hajdúböszörmény), Tövisháti Máté János (Hajdúszoboszló), Vincze Gábor (Encsencs), Biró Brúnó (Encsencs), Kiss Roland (Hajdúsámson), Tüzes Zsolt (Kleinpöchlarn), Szilágyi Tamás (DEAC), Vietorisz Áron (Bestrong)
Távozott: Kökényesi Csaba (Hajdúsámson), Halász Zoltán (Ebes), Kiss Gergő (Nyírmártonfalva), Ignáth Tamás (Nyíracsád), Rózsa Norbert (Nyíracsád), Nagy András (Nyíracsád), Szilágyi Zoltán (Nyíracsád), Pozsák Norbert Dániel (Nyíracsád)
- Aqua-General HSE
Érkezett: Kovács Martin Alex (Kaba), Mezei Balázs (Újfehértó), Sallai Csaba (Balmazújváros), Sinyi Tamás (DEAC), Potornai Ádám Bálint (DEAC), Butor Levente Csaba (Tiszaújváros), Sávolt Ákos Péter (DEAC)
Távozott: Hajdu Zsolt (Kisújszállás), Balajti Tamás (Kisújszállás), Oláh Zalán (Püspökladány), Orbán Péter (Püspökladány), Baranyai Levente (Püspökladány), Dobi Bence Máté (Püspökladány), Goncalves Immánuel Lévi (Püspökladány)
- Hajdúnánás FK
Érkezett: Pinczés Krisztián (DEAC), Kovács Dávid Attila (Bestrong), Kónya Márió László (Hajdúsámson)
Távozott: Linzenbold Zsolt (Balmazújváros), Urbán Gergely József (Tiszaújváros)
- BUSE
Érkezett: Bagi Tamás (Monostorpályi), Daróczi Dávid Balázs (Püspökladány)
Távozott: Duró Dominik (Budaörs), Sándor Szabolcs (Esztár), Trencsényi János (Hajdúsámson)
- Bestrong SC
Érkezett: –
Távozott: Kofi Antwi-Agyei (Hajdúsámson), Kovács Dávid Attila (Hajdúnánás), Erdélyi Zsolt Roland (Nagyhegyes), Hermann Zalán Olivér (FC Freiburg-St.Georgen), Vietorisz Áron (Nyíradony), Haraszin Zsombor János (Tiszaföldvár), Ujvári Zsombor (Tiszafüred)
- Kabai Meteorit SE
Érkezett: Kovács Máté Márk (Monostorpályi)
Távozott: Kovács Martin Alex (Hajdúszoboszló), Ágoston Ákos (Létavértes)
- DEAC II.
Érkezett: Kalmár Miklós (DSI Debrecen)
Távozott: Sinyi Tamás (Hajdúszoboszló), Kovács Máté István (Ebes), Potornai Ádám Bálint (Hajdúszoboszló), Sávolt Ákos Péter (Hajdúszoboszló), Pinczés Krisztián (Hajdúnánás), Kereszti Mátyás (Monostorpályi), Szilágyi Tamás (Nyíradony)
- Balmazújvárosi FC
Érkezett: Linzenbold Zsolt (Hajdúnánás), Veres Zoltán (Kemecse), Balla Bence Máté (SC Türkgücü Ulm), Csiszár Szabolcs (Mezőkeresztes)
Távozott: Sallai Csaba (Hajdúszoboszló), Fehér Zoltán Dénes (Hajdúböszörmény), Domán Patrik (Tiszacsege)
- Létavértes SC’97
Érkezett: Ágoston Ákos (Kaba)
Távozott: Rostás Gábor (Monostorpályi), Zurbó Benjamin (Monostorpályi), Juhász Nándor Tamás (Monostorpályi), Ujvárosi Máté Sándor (Monostorpályi), Szabó Miklós (Monostorpályi), Samad Aisam Us (Hajdúsámson), Lakatos Krisztián (Hosszúpályi), Szabó Zsolt (Álmosd), Ali Abdelrahman Adel Ahmed Hassan, Mohamed (XV. Kerület Issimo SE)
- Téglás VSE
Érkezett: Szabó Imre (Hajdúsámson), Nagy Krisztián (Sárrétudvari), Kántor Tamás (Sárrétudvari)
Távozott: Kremniczki Ferenc (Nyíracsád), Tóth Csaba (Hajdúhadház), Csizmár Kristóf Martin (Hajdúhadház), Köblös László (Hajdúhadház), Beszeda Mihály (Hajdúhadház)
- Bocskai SE Vámospércs
Érkezett: –
Távozott: –
