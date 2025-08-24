1 órája
Itt a vége....
Mutatjuk az eredményeket! Egy mérkőzést játszottak vasárnap a Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályban.
Vármegyei I. osztály 3. forduló, vasárnap
Létavértes SC’97 - Bestrong SC 1-1 (1-0)
120 néző Vezette: László J.(Tóth M., Kiss B.)
Létavértes: Demján J. - Vónya P.(Boldog L.), Vida F., Máslányi N., Szalma N., Pankotai L., Mezei R.(Oláh J.), Mazsu S., Balogh J.(Lakatos T.), Ahmed R., Nagy K. Vezetőedző: Árva Barna
Bestrong: Vámos M. - Gurbai B., Bucz B., Kang J.(Molnár P.), Juhász B.(Sallai T.), Balogh B., Berki B., Nagy N., Katona Z.(Barabás Z.)m, Ferenczi T., Besenczky D.(Varga V.) Vezetőedző: Kovács Miklós
Gól: Vónya P. Illl. Sallai T.
Jók: senki ill. senki
Ifi:
Árva Barna: Gratulálok a csapatnak!
Kovács Miklós: Itt a vége. Gratulálok a létavértesieknek a pontszerzéshez!
TABELLA
1. Hajdúsámson 3 3 0 0 13-2 9
