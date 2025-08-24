augusztus 24., vasárnap

Vármegyei I

1 órája

Itt a vége....

Mutatjuk az eredményeket! Egy mérkőzést játszottak vasárnap a Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályban.

Haon.hu

Vármegyei I. osztály 3. forduló, vasárnap

 

Létavértes SC’97 - Bestrong SC 1-1 (1-0)

120 néző Vezette: László J.(Tóth M., Kiss B.)

Létavértes: Demján J.  - Vónya P.(Boldog L.), Vida F., Máslányi N., Szalma N., Pankotai L., Mezei R.(Oláh J.), Mazsu S., Balogh J.(Lakatos T.), Ahmed R., Nagy K. Vezetőedző: Árva Barna
Bestrong: Vámos M. - Gurbai B., Bucz B., Kang J.(Molnár P.), Juhász B.(Sallai T.), Balogh B., Berki B., Nagy N., Katona Z.(Barabás Z.)m, Ferenczi T., Besenczky D.(Varga V.) Vezetőedző: Kovács Miklós
Gól: Vónya P. Illl. Sallai T.
Jók: senki ill. senki
Ifi:
Árva Barna: Gratulálok a csapatnak!
Kovács Miklós: Itt a vége. Gratulálok a létavértesieknek a pontszerzéshez!

TABELLA

1. Hajdúsámson        3         3    0    0    13-2    9
2 Aqua-General HSE    3    3    0    0    7-1    9
3 Hajdúnánás FK        3    2    0    0    10-5    9
4. Monostorpályi SE    3    2    0    1    8-2    6
5. Sárréti DSK        3    2    0    1    8-2    6
6. BUSE            3    2    0    1    7-2    6
7. Püspökladányi LE     2    2    0    0    7-1    6
8. Balmazújvárosi FC     3    2    0    1    5-3    6
9. Kabai Meteorit SE    3    1    0    2    4-9    3
10. Nyíradony VVTK        3    0    2         1    1-2    1
11. Téglás VSE        3    0    1    2    2-6    1
12. Bestrong SC        3    0    1    2    2-7    1
13. DEAC            3    0    1    2    1-6    1
14 Létavértes SC’97     2    0    1    1    2-67    1
15. Hajdúböszörményi TE    2    0    0    2    0-6    0
16. Bocskai SE        3    0    0    3    2-11    0

