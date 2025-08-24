Vármegyei I. osztály 3. forduló, vasárnap

Létavértes SC’97 - Bestrong SC 1-1 (1-0)

120 néző Vezette: László J.(Tóth M., Kiss B.)

Létavértes: Demján J. - Vónya P.(Boldog L.), Vida F., Máslányi N., Szalma N., Pankotai L., Mezei R.(Oláh J.), Mazsu S., Balogh J.(Lakatos T.), Ahmed R., Nagy K. Vezetőedző: Árva Barna

Bestrong: Vámos M. - Gurbai B., Bucz B., Kang J.(Molnár P.), Juhász B.(Sallai T.), Balogh B., Berki B., Nagy N., Katona Z.(Barabás Z.)m, Ferenczi T., Besenczky D.(Varga V.) Vezetőedző: Kovács Miklós

Gól: Vónya P. Illl. Sallai T.

Jók: senki ill. senki

Ifi:

Árva Barna: Gratulálok a csapatnak!

Kovács Miklós: Itt a vége. Gratulálok a létavértesieknek a pontszerzéshez!

TABELLA 1. Hajdúsámson 3 3 0 0 13-2 9

2 Aqua-General HSE 3 3 0 0 7-1 9

3 Hajdúnánás FK 3 2 0 0 10-5 9

4. Monostorpályi SE 3 2 0 1 8-2 6

5. Sárréti DSK 3 2 0 1 8-2 6

6. BUSE 3 2 0 1 7-2 6

7. Püspökladányi LE 2 2 0 0 7-1 6

8. Balmazújvárosi FC 3 2 0 1 5-3 6

9. Kabai Meteorit SE 3 1 0 2 4-9 3

10. Nyíradony VVTK 3 0 2 1 1-2 1

11. Téglás VSE 3 0 1 2 2-6 1

12. Bestrong SC 3 0 1 2 2-7 1

13. DEAC 3 0 1 2 1-6 1

14 Létavértes SC’97 2 0 1 1 2-67 1

15. Hajdúböszörményi TE 2 0 0 2 0-6 0

16. Bocskai SE 3 0 0 3 2-11 0

