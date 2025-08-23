„Ha valaki ránéz a múlt heti és a mostani keretünkre, azt hiheti, hogy összevesztem a csapat felével”

Vármegyei I. Osztály 3. forduló

BUSE - Balmazújvárosi FC 2-3(1-3)

130 néző Vezette: Faragó F.(Zurbó S., Gajdics Z.)

BUSE: Virányi G. - Mező Sz., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Nagy R., Szatmári Á., Nagy K., Ertsey Zs., Daróczi D., Nagy I. Vezetőedző: Szitkó Róbert

Balmazújváros: Ferenczi J. - Domonkos Sz., Rákos B., Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B., Somogyi S., Csiszár Sz., Harangi N., Szegedi B., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Gól: Spitzmüller L., Nagy R. ill. Csatàri D.(2), Csiszár Sz. Jók:

Ifi:

Szitkó Róbert: Két ellentétes félidő volt. Az elsőben a Balmaz három helyzetéből három gólt szerzett. A második félidő elején gyorsan visszajöttünk a mérkőzésbe, megvolt a lehetőségünk az egyenlítésre is, de sajnos ez nem sikerült. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

Kerek Balázs: 0:3-as félidő után az 5 perc szünet teljesen megváltoztatta a meccset, amit teljesen uraltunk. Magunkat hoztuk egy borzasztóan nehéz helyzetbe. Ennek ellenére gratulálok a srácoknak, mert nagyon-nagyot küzdöttünk a végéig. Volt lehetőségünk a 2 bekapott gól után is, de ezen továbbra is dolgozni kell. Mégegyszer gratulálok a srácoknak! Sok sikert kívánok a BUSE-nak!

Aqua-General HSE - Téglás VSE 3-0(2-0)

150 néző Vezette: Hajdú I.(Szentesi D., dr. Szigeti K.)

HSE: Domonkos Sz. - Kónya Cs., Tóth L., Gomes S., Szathmári Zs., Butor L.(Kovács M.), Karika B.(Békési P.), Sinyi T., Sallai Cs.(Potor M.),Pallagi J., Mezei B.(Bordán A.) Játékosedző: Szitkó Róbert

Téglás: Ovszijenko V. - Szabó B.(Nagy L.), Hegedüs T., Nagy K., Szabó T., Kántor T., Kapusi J.(Dudás I.), Danó Zs., Csapó A., Kiss J., Lovas R.(Vékony Zs.) Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Gól:Karika B.(2), Tóth L.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Szabó László: Jó játékkal, rengeteg helyzetet kidolgozva megérdemelten nyertünk.

Ovszijenko Volodimir:

Nyíradony VVTK - DEAC 0-0(0–0)

140 néző Vezette: Rizán Zs.(Papp J., Marinka M.)

Nyíradony: Rácz T. - Gyurina J., Forgó P., Perényi R., Vincze G.(Illés G.), Vietorisz Á.(Tövisháti M.), Tüzes Zs., Szilágyi T.(Szabó B.), Bíró B., Bara B., Németi M. Vezetőedző: Szabó Balázs