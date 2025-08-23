augusztus 23., szombat

Vármegyei I

1 órája

„Ha valaki ránéz a múlt heti és a mostani keretünkre, azt hiheti, hogy összevesztem a csapat felével”

Címkék#Vármegyei I#labdarúgás#megyei foci#Megyei I#Hajdú-Bihar

Mutatjuk az eredményeket! 7 mérkőzést játszottak le szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztályban.

Haon.hu

Vármegyei I. Osztály 3. forduló

BUSE - Balmazújvárosi FC 2-3(1-3)

130 néző Vezette: Faragó F.(Zurbó S., Gajdics Z.)

BUSE: Virányi G. - Mező Sz., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Nagy R., Szatmári Á., Nagy K., Ertsey Zs., Daróczi D., Nagy I. Vezetőedző: Szitkó Róbert

Balmazújváros: Ferenczi J. - Domonkos Sz., Rákos B., Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B., Somogyi S., Csiszár Sz., Harangi N., Szegedi B., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Gól: Spitzmüller L., Nagy R. ill. Csatàri D.(2), Csiszár Sz. Jók:

Ifi: 

Szitkó Róbert: Két ellentétes félidő volt. Az elsőben a Balmaz három helyzetéből három gólt szerzett. A második félidő elején gyorsan visszajöttünk a mérkőzésbe, megvolt a lehetőségünk az egyenlítésre is, de sajnos ez nem sikerült. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

Kerek Balázs: 0:3-as félidő után az 5 perc szünet teljesen megváltoztatta a meccset, amit teljesen uraltunk. Magunkat hoztuk egy borzasztóan nehéz helyzetbe. Ennek ellenére gratulálok a srácoknak, mert nagyon-nagyot küzdöttünk a végéig. Volt lehetőségünk a 2 bekapott gól után is, de ezen továbbra is dolgozni kell. Mégegyszer gratulálok a srácoknak! Sok sikert kívánok a BUSE-nak!

Aqua-General HSE - Téglás VSE 3-0(2-0)

150 néző Vezette: Hajdú I.(Szentesi D., dr. Szigeti K.)

HSE: Domonkos Sz. - Kónya Cs., Tóth L., Gomes S., Szathmári Zs., Butor L.(Kovács M.), Karika B.(Békési P.), Sinyi T., Sallai Cs.(Potor M.),Pallagi J., Mezei B.(Bordán A.) Játékosedző: Szitkó Róbert

Téglás: Ovszijenko V. - Szabó B.(Nagy L.), Hegedüs T., Nagy K., Szabó T., Kántor T., Kapusi J.(Dudás I.), Danó Zs., Csapó A., Kiss J., Lovas R.(Vékony Zs.) Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Gól:Karika B.(2), Tóth L.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 

Szabó László: Jó játékkal, rengeteg helyzetet kidolgozva megérdemelten nyertünk.

Ovszijenko Volodimir:

Nyíradony VVTK - DEAC 0-0(0–0)

140 néző Vezette: Rizán Zs.(Papp J., Marinka M.)

Nyíradony: Rácz T. - Gyurina J., Forgó P., Perényi R., Vincze G.(Illés G.), Vietorisz Á.(Tövisháti M.), Tüzes Zs., Szilágyi T.(Szabó B.), Bíró B., Bara B., Németi M. Vezetőedző: Szabó Balázs

DEAC: Kovács M. - Papp G.(Bartók Cs.), Oláh D., Bora P., Nagy A.(Kalmár M.), Szopkó V., Tari K.(Fischer T.), Lázár B., Légrádi M., Dari B.(Vadon M.), Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály

Gól:

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Szabó Balázs: Pozitív, hogy megint nem kaptunk gólt, viszont gólok nélkül nehéz lesz nyerni.

Korhut Mihály:

Hajdúnánás FK - Kabai Meteorit SE 3-2(2-1)

170 néző Vezette: Gálfi F.(Szilágyi N., Hajdu B.)

Hajdúnánás: Csapó B. - Lőrincz L., Tóth G., Bohács B., Pelles G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs., Virág G., Porkoláb B., Pelles D. Vezetőedző: Daróczi Péter

Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Molnár Cs., Oláh S., Szőke Cs., Plókai G., Kovács M., Tóth P., Somogyi I., Nagy J., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter

Gól: Ujvári Zs.(2), Pelles G. ill. Nagy J., Plókai G.

Jók: Ujvári Zs. ill. Nagyj J.

Ifi: 

Daróczi Dávid: Gratulálok a csapatnak! Kicsit fásultan, enerváltan játszottunk, de ezért is három pont jár! Sok boldog születésnapot kívánunk Sanyibának!

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak. Nagyon közel voltunk a pontszerzéshez, a kiállítás kicsit megfogta a fiúkat. Végig egyenrangú ellenfelei voltunk a tavalyi bajnok csapatnak. Remélhetőleg a jövőre nézve már eredményesebbek leszünk. További sok sikert kívánok a hajdúnánási csapatnak!

Monostorpályi SE - Bocskai SE 5-0(1-0)

130 néző Vezette: Gulyás S.(dr. Kiss A., Kovács Á.)

Monostorpályi: Dukát P.(Barta S.) - Erdős B., Bojti Á., Ménes M.(Szőke M.), Rostás G., Nemes E.(Seres P.), Kereszti M., Gyügyei Z., Juhász N.(Cseh N.), Sós D., Szilágyi A. Vezetőedző: Bereczky Bence

Bocskai: Bacsó D. - Vincze V.(Lukács Sz.), Nagy N,, Kolompár R.(Vértesi D.), Kolompár K,, Nagy O., Sarkadi M.(Fekete I.), Medve M.(Szarvas L.), Károlyi A., Kolompár J.) Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Bojti Á.(2), Erdős B., Rostás G., Gyügyei Z.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Bereczky Bence: Köszönöm a csapatnak a névnapi ajándékot! Ha valaki ránéz a múlt heti és a mostani keretünkre, azt hiheti, hogy összevesztem a csapat felével, pedig nem! Szombaton is egyenlő volt a meccs előtt a csoportban a sok sikert kívánó, és a pályára lépő játékosaim száma. Élni tudni kell, remélem, mindenki kiüdülte magát, jövő héten pedig a más jellegű nehezítő körülmények ellenére igyekszünk idegenben rangadót nyerni. Pénteken Csöri lagzi, másnap rangadó! Álom az élet! Hajrá Monostor!

Oláh Sándor: Sajnos a 2. gól után szétestünk, így nem maradt más, csak gratulálni a Monostor-pályának!

Püspökladányi LE - Hajdúsámson 1-4(0-2)

250 néző Vezette: Csiszár K.(Tóth B., Kaprinyák A.)

Püspökladány: Eszenyi V. - Simon N., Jámbor M., Dobi B., Tóth A., Baranyi L.(Balogh T.),Ferenczi L.,(Tőke T.), Németh M., Gurbai J.(Nagy V.), Fegyverneki Zs.(Hári B.), Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté

Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Virág T., Samad A., Bartha Z., Nagy J., Tóth B., Kofi A., Bordás Á., Szatmári M., Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk

Gól: Jámbor M. ill. Bordás Á.(2), Virág T., Erdős R.

Jók: Jámbor M. ill. mindenki

Ifi: 

Szabó Máté: Sajnálom az eredményt, mert érzésem szerint több volt ebben a mérkőzésben. Újoncként bátran felvettük a harcot, és végig partiban voltunk a tavalyi bronzérmessel. Most a fordulópontokból nem mi jöttünk ki jól. Ettől függetlenül büszke vagyok a csapatra, és ezzel a mentalitással és hozzáállással akár magasztosabb célokat is elérhetünk. Sokat tanulhatunk a mérkőzésből. Gratulálunk az ellenfélnek!

Tamás Márk: Nem hátráltunk meg a nehézségtől! Egy hiba után 10 emberre fogyatkoztunk, de még így is nagyobb nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, mint korábban, teljes létszámban. Magabiztos győzelem, újabb három pont a zsákban! Sok sikert kívánunk a hazai csapatnak! Hajrá, Sámson!

Hajdúböszörményi TE - Sárréti DSK 0-1(0-1)

140 néző Vezette: Juhász D.(Horváth G., Tóth Á.)

HTE: Nagy S. - Papp P., Zubora T., Csecsődi I., Jónizs Á., Fehér Z.(Szabó Z.), Buglyó I., Koszta M.(Kovács Á.), Révész M., Szanyi D., Horváth L.(Hódos B.) Vezetőedző: Rákos Csaba

Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T.(Kardos D.), Kiss Cs., Jenei B.(Nemes M.), Balás V., Dul S., Vass Á., Kecskés G.(Németh Z.), Horváth Á., Kiss D., Kolompár A. Vezetőedző: Szabó Lajos

Gól: Vass Á. Jók: senki ill. Vass Á.

Ifi:

Rákos Csaba:

Szabó Lajos: Mezőnyben úgy gondolom, kiegyenlített játék folyt. Véleményem szerint ezt a mérkőzést azért tudtuk megnyerni, mert több rutinos játékos szerepelt nálunk. Többször is le tudtuk volna zárni a mérkőzést, az ellenfél sokat birtokolta a labdát, de 30 méteren belül elfogyott az ötlet. Sajnálom, hogy nem tudtuk rárúgni a második gólt, mert többször is megvolt a lehetőségünk, de ettől függetlenül elégedett vagyok. További sok sikert a Böszörménynek, hajrá, Udvari!

Létavértes SC’97 - Bestrong SC

Vasárnap

TABELLA

1. Hajdúsámson 3 3 0 0 13-2 9

2 Aqua-General HSE 3 3 0 0 7-1 9

3 Hajdúnánás FK 3 2 0 0 10-5 9

4. Monostorpályi SE 3 2 0 1 8-2 6

5. Sárréti DSK 3 2 0 1 8-2 6

6. BUSE 3 2 0 1 7-2 6

7. Püspökladányi LE 2 2 0 0 7-1 6

8. Balmazújvárosi FC 3 2 0 1 5-3 6

9. Kabai Meteorit SE 3 1 0 2 4-9 3

10. Nyíradony VVTK 3 0 2 1 1-2 1

11. Téglás VSE 3 0 1 2 2-6 1

12. DEAC 3 0 1 2 1-6 1

13. Bestrong SC 2 0 0 2 1-6 0

14. Hajdúböszörményi TE 2 0 0 2 0-6 0

15 Létavértes SC’97 1 0 0 1 1-6 0

16. Bocskai SE 3 0 0 3 2-11 0

