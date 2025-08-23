1 órája
„Ha valaki ránéz a múlt heti és a mostani keretünkre, azt hiheti, hogy összevesztem a csapat felével”
Mutatjuk az eredményeket! 7 mérkőzést játszottak le szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztályban.
Vármegyei I. Osztály 3. forduló
BUSE - Balmazújvárosi FC 2-3(1-3)
130 néző Vezette: Faragó F.(Zurbó S., Gajdics Z.)
BUSE: Virányi G. - Mező Sz., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Nagy R., Szatmári Á., Nagy K., Ertsey Zs., Daróczi D., Nagy I. Vezetőedző: Szitkó Róbert
Balmazújváros: Ferenczi J. - Domonkos Sz., Rákos B., Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B., Somogyi S., Csiszár Sz., Harangi N., Szegedi B., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs
Gól: Spitzmüller L., Nagy R. ill. Csatàri D.(2), Csiszár Sz. Jók:
Ifi:
Szitkó Róbert: Két ellentétes félidő volt. Az elsőben a Balmaz három helyzetéből három gólt szerzett. A második félidő elején gyorsan visszajöttünk a mérkőzésbe, megvolt a lehetőségünk az egyenlítésre is, de sajnos ez nem sikerült. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna.
Kerek Balázs: 0:3-as félidő után az 5 perc szünet teljesen megváltoztatta a meccset, amit teljesen uraltunk. Magunkat hoztuk egy borzasztóan nehéz helyzetbe. Ennek ellenére gratulálok a srácoknak, mert nagyon-nagyot küzdöttünk a végéig. Volt lehetőségünk a 2 bekapott gól után is, de ezen továbbra is dolgozni kell. Mégegyszer gratulálok a srácoknak! Sok sikert kívánok a BUSE-nak!
Aqua-General HSE - Téglás VSE 3-0(2-0)
150 néző Vezette: Hajdú I.(Szentesi D., dr. Szigeti K.)
HSE: Domonkos Sz. - Kónya Cs., Tóth L., Gomes S., Szathmári Zs., Butor L.(Kovács M.), Karika B.(Békési P.), Sinyi T., Sallai Cs.(Potor M.),Pallagi J., Mezei B.(Bordán A.) Játékosedző: Szitkó Róbert
Téglás: Ovszijenko V. - Szabó B.(Nagy L.), Hegedüs T., Nagy K., Szabó T., Kántor T., Kapusi J.(Dudás I.), Danó Zs., Csapó A., Kiss J., Lovas R.(Vékony Zs.) Játékosedző: Ovszijenko Volodimir
Gól:Karika B.(2), Tóth L.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Szabó László: Jó játékkal, rengeteg helyzetet kidolgozva megérdemelten nyertünk.
Ovszijenko Volodimir:
Nyíradony VVTK - DEAC 0-0(0–0)
140 néző Vezette: Rizán Zs.(Papp J., Marinka M.)
Nyíradony: Rácz T. - Gyurina J., Forgó P., Perényi R., Vincze G.(Illés G.), Vietorisz Á.(Tövisháti M.), Tüzes Zs., Szilágyi T.(Szabó B.), Bíró B., Bara B., Németi M. Vezetőedző: Szabó Balázs
DEAC: Kovács M. - Papp G.(Bartók Cs.), Oláh D., Bora P., Nagy A.(Kalmár M.), Szopkó V., Tari K.(Fischer T.), Lázár B., Légrádi M., Dari B.(Vadon M.), Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály
Gól:
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Szabó Balázs: Pozitív, hogy megint nem kaptunk gólt, viszont gólok nélkül nehéz lesz nyerni.
Korhut Mihály:
Hajdúnánás FK - Kabai Meteorit SE 3-2(2-1)
170 néző Vezette: Gálfi F.(Szilágyi N., Hajdu B.)
Hajdúnánás: Csapó B. - Lőrincz L., Tóth G., Bohács B., Pelles G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs., Virág G., Porkoláb B., Pelles D. Vezetőedző: Daróczi Péter
Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Molnár Cs., Oláh S., Szőke Cs., Plókai G., Kovács M., Tóth P., Somogyi I., Nagy J., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter
Gól: Ujvári Zs.(2), Pelles G. ill. Nagy J., Plókai G.
Jók: Ujvári Zs. ill. Nagyj J.
Ifi:
Daróczi Dávid: Gratulálok a csapatnak! Kicsit fásultan, enerváltan játszottunk, de ezért is három pont jár! Sok boldog születésnapot kívánunk Sanyibának!
Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak. Nagyon közel voltunk a pontszerzéshez, a kiállítás kicsit megfogta a fiúkat. Végig egyenrangú ellenfelei voltunk a tavalyi bajnok csapatnak. Remélhetőleg a jövőre nézve már eredményesebbek leszünk. További sok sikert kívánok a hajdúnánási csapatnak!
Monostorpályi SE - Bocskai SE 5-0(1-0)
130 néző Vezette: Gulyás S.(dr. Kiss A., Kovács Á.)
Monostorpályi: Dukát P.(Barta S.) - Erdős B., Bojti Á., Ménes M.(Szőke M.), Rostás G., Nemes E.(Seres P.), Kereszti M., Gyügyei Z., Juhász N.(Cseh N.), Sós D., Szilágyi A. Vezetőedző: Bereczky Bence
Bocskai: Bacsó D. - Vincze V.(Lukács Sz.), Nagy N,, Kolompár R.(Vértesi D.), Kolompár K,, Nagy O., Sarkadi M.(Fekete I.), Medve M.(Szarvas L.), Károlyi A., Kolompár J.) Vezetőedző: Oláh Sándor
Gól: Bojti Á.(2), Erdős B., Rostás G., Gyügyei Z.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Bereczky Bence: Köszönöm a csapatnak a névnapi ajándékot! Ha valaki ránéz a múlt heti és a mostani keretünkre, azt hiheti, hogy összevesztem a csapat felével, pedig nem! Szombaton is egyenlő volt a meccs előtt a csoportban a sok sikert kívánó, és a pályára lépő játékosaim száma. Élni tudni kell, remélem, mindenki kiüdülte magát, jövő héten pedig a más jellegű nehezítő körülmények ellenére igyekszünk idegenben rangadót nyerni. Pénteken Csöri lagzi, másnap rangadó! Álom az élet! Hajrá Monostor!
Oláh Sándor: Sajnos a 2. gól után szétestünk, így nem maradt más, csak gratulálni a Monostor-pályának!
Püspökladányi LE - Hajdúsámson 1-4(0-2)
250 néző Vezette: Csiszár K.(Tóth B., Kaprinyák A.)
Püspökladány: Eszenyi V. - Simon N., Jámbor M., Dobi B., Tóth A., Baranyi L.(Balogh T.),Ferenczi L.,(Tőke T.), Németh M., Gurbai J.(Nagy V.), Fegyverneki Zs.(Hári B.), Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté
Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Virág T., Samad A., Bartha Z., Nagy J., Tóth B., Kofi A., Bordás Á., Szatmári M., Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk
Gól: Jámbor M. ill. Bordás Á.(2), Virág T., Erdős R.
Jók: Jámbor M. ill. mindenki
Ifi:
Szabó Máté: Sajnálom az eredményt, mert érzésem szerint több volt ebben a mérkőzésben. Újoncként bátran felvettük a harcot, és végig partiban voltunk a tavalyi bronzérmessel. Most a fordulópontokból nem mi jöttünk ki jól. Ettől függetlenül büszke vagyok a csapatra, és ezzel a mentalitással és hozzáállással akár magasztosabb célokat is elérhetünk. Sokat tanulhatunk a mérkőzésből. Gratulálunk az ellenfélnek!
Tamás Márk: Nem hátráltunk meg a nehézségtől! Egy hiba után 10 emberre fogyatkoztunk, de még így is nagyobb nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, mint korábban, teljes létszámban. Magabiztos győzelem, újabb három pont a zsákban! Sok sikert kívánunk a hazai csapatnak! Hajrá, Sámson!
Hajdúböszörményi TE - Sárréti DSK 0-1(0-1)
140 néző Vezette: Juhász D.(Horváth G., Tóth Á.)
HTE: Nagy S. - Papp P., Zubora T., Csecsődi I., Jónizs Á., Fehér Z.(Szabó Z.), Buglyó I., Koszta M.(Kovács Á.), Révész M., Szanyi D., Horváth L.(Hódos B.) Vezetőedző: Rákos Csaba
Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T.(Kardos D.), Kiss Cs., Jenei B.(Nemes M.), Balás V., Dul S., Vass Á., Kecskés G.(Németh Z.), Horváth Á., Kiss D., Kolompár A. Vezetőedző: Szabó Lajos
Gól: Vass Á. Jók: senki ill. Vass Á.
Ifi:
Rákos Csaba:
Szabó Lajos: Mezőnyben úgy gondolom, kiegyenlített játék folyt. Véleményem szerint ezt a mérkőzést azért tudtuk megnyerni, mert több rutinos játékos szerepelt nálunk. Többször is le tudtuk volna zárni a mérkőzést, az ellenfél sokat birtokolta a labdát, de 30 méteren belül elfogyott az ötlet. Sajnálom, hogy nem tudtuk rárúgni a második gólt, mert többször is megvolt a lehetőségünk, de ettől függetlenül elégedett vagyok. További sok sikert a Böszörménynek, hajrá, Udvari!
Létavértes SC’97 - Bestrong SC
Vasárnap
TABELLA
1. Hajdúsámson 3 3 0 0 13-2 9
2 Aqua-General HSE 3 3 0 0 7-1 9
3 Hajdúnánás FK 3 2 0 0 10-5 9
4. Monostorpályi SE 3 2 0 1 8-2 6
5. Sárréti DSK 3 2 0 1 8-2 6
6. BUSE 3 2 0 1 7-2 6
7. Püspökladányi LE 2 2 0 0 7-1 6
8. Balmazújvárosi FC 3 2 0 1 5-3 6
9. Kabai Meteorit SE 3 1 0 2 4-9 3
10. Nyíradony VVTK 3 0 2 1 1-2 1
11. Téglás VSE 3 0 1 2 2-6 1
12. DEAC 3 0 1 2 1-6 1
13. Bestrong SC 2 0 0 2 1-6 0
14. Hajdúböszörményi TE 2 0 0 2 0-6 0
15 Létavértes SC’97 1 0 0 1 1-6 0
16. Bocskai SE 3 0 0 3 2-11 0
Ajánljuk még:
Megfojtotta egyéves kislányát egy apa Debrecenben, a holttestet pedig átadta a feleségének
Debrecenben is hódít a „banántrükk” – úgy verik át vele az önkiszolgáló kasszákat, ahogy nem szégyellik