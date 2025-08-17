Vármegyei I. Osztály 2. forduló

Téglás VSE - Nyíradony VVTK 0-0(0-0)

130 néző Vezette: Sarkadi Zs.(Kondor M., Potyók J.)

Téglás: Ovszijenko V. - Kapusi J.(Kiss J.), Hegedüs T.(Kiss G.), Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs., Csapó A., Kóka R., Lovas R., Nagy L.(Dobi K.) Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Nyíradony: Rácz T. - Illés G.(Kiss R.)., Gyurina J., Perényi R., Tüzes Zs., Szilágyi T.(Szabó B.),Bíró B., Bara M., Németi M., Tövisháti M., Forgó P.(Vincze G.) Játékosedző: Szabó Balázs

Gól:-

Jók: senki ill. senki

Ifi:

Ovszijenko Volodimir: Csapatunk épülőfélben van még, ennek ellenére, van bennem hiányérzet a mérkőzés miatt. Jövő héten megpróbálunk javítani. Megyünk, küzdünk tovább. A nyíradonyi együttesnek sok sikert kívánunk.

Szabó Balázs: Alacsony színvonalú találkozón inkább a küzdés dominált. Igazságos döntetlen született.

Bestrong SC - BUSE 0-4(0-2)

120 néző Vezette: Hetrovics R.(Nazsa T., Kaprinyák A.)

Bestrong: Vámos M.(Csáki M.)- Bucz B.(Sallai T.), Juhász B., Hegedűs Gy.(Kang J.),Berki B., Katona T.(Besenczky D.), Nagy N., Felföldi L.(Molnár P.), Katona Z.(Barabás Z.), Ferenczi T., Gurbai B. Vezetőedző: Kovács Miklós

BUSE: Virányi G. - Békési D.(Mező Sz.), Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Szatmári Á., Nagy K.(Sipos R.), Ertsey Zs., Nagy R.(Bagi T.), Daróczi D., Nagy I.(Spitzmüller L.) Vezetőedző: Szitkó Róbert

Gól: Nagy R., Nagy I., Magyar Sz., Daróczi D.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:1-1

Kovács Miklós: Ugyan a feltételezésem nem bizonyosodott be, de a meccsterv működött, hiszen a fiúk szöges ellentétet csináltak annak, amit megbeszéltünk, és ki is kaptunk rendesen.

Szitkó Róbert: Nem kezdtük jól a mérkőzést. Az első tizenöt percben nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, de a folytatásban sikerült kihasználnunk az ellenfél hibáit, és úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.

TABELLA 1. Hajdúsámson 2 1 0 0 9-1 6 2. Püspökladányi LE 2 2 0 0 7-1 6 3. BUSE 2 2 0 0 5-0 3 4. Hajdúnánás FK 2 2 0 0 7-3 6 5. Aqua-General HSE 2 2 0 0 4-1 6 6. Sárréti DSK 2 1 0 1 6-2 3 7. Monostorpályi SE 2 1 0 1 3-2 3 8. Balmazújvárosi FC 2 1 0 0 2-1 3 9. Kabai Meteorit SE 2 1 0 1 2-6 3 10. Téglás VSE 2 0 0 1 2-3 1 11. Nyíradony VVTK 2 0 1 1 1-2 1 12. Hajdúböszörményi TE 1 0 0 1 0-5 0 13. Létavértes SC’97 1 0 0 1 1-6 0 14. Bestrong SC 1 0 1 1 1-2 0 15. DEAC 2 0 0 2 1-6 0 16. Bocskai SE 2 0 0 2 2-6 0

A szombati meccs eredményeket itt találják: