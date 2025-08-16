„Az ellenfél öngólja felébresztette a csapatot, onnantól nem volt megállás!”

Vármegyei I. Osztály 2. forduló

Bocskai SE - Püspökladányi LE 1-2(1-2)

120 néző Vezette: Juhász D.(Gulyás S., Pete A.)

Bocskai: Bacsó D. - Vincze V., Kolompár J., Kolompár K., Kolompár Krisztof., Nagy O., Sarkadi M., Károlyi A., Szabó K., Nagy N., Medve M. Vezetőedző: Oláh Sándor

Püspökladány: Eszenyi V. - Simon N., Jámbor M., Dobi B., Tóth A., Baranyi L., Ferenczi L., Németh M., Fegyverneki Zs., Goncalves I., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Kolompár K. ill. Fegyverneki Zs., Simon N.

Jók: senki ill. Tóth A., Eszenyi V., Ferenczi L.

Szabó Máté: Tudtuk, hogy az ellenfelünk nagyon veszélyes hazai pályán; ez be is bizonyosodott. Mindkét kapu előtt akadtak lehetőségek, de a mai napon a befektetett munka a mi javunkat szolgálta. Óriásit mentek a srácok, jár a gratuláció.

Kabai Meteorit SE - Monostorpályi SE 2-1(0-1)

130 néző Vezette: Szabó P.(Gajdics Z., Győri L.)

Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Molnár Cs., Oláh S., Szőke Cs., Plókai G.(Fehér A.), Kovács M., Tóth P., Somogyi I., Nyitrai I.(Kígyós K.), Nagy J. Vezetőedző: Id. Tóth Péter

Monostorpályi: Bakonyi N. - Bacsó A.(Nagy Sz.), Bojti Á., Kereszti M.(Kertész T.), Csörgő K., Rostás G., Gyügyei Z., Ujvárosi M., Szilágyi A., Nemes E.(Cseh N.), Szőke M.(Pataki Zs.) Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Szőke Cs., Kovács M. ill. Kereszti M.

Jók: mindenki ill. senki

Tóth Péter: Nagyon nagy gratuláció a fiúknak! Nagyon nehéz volt a mérkőzés, de a csapat erősségét mutatja, hogy a múlt heti vereség után mindenki próbált helytállni. További sok sikert kívánok a Monostor csapatának.

Bereczky Bence: Gratulálok a Kabának! Habár saját magunkat vertük meg, nagyon unom, hogy alkalmatlan emberek ott tesznek nekünk keresztbe, ahol tudnak, és itt nem a játékvezetőre gondolok. Bacsó Attilát ma a mentő vitte el a meccsről; bízunk benne, hogy nem komoly, és rendben van minden a szívével. Sok sikert kívánok Tóth Péter barátom csapatának; azt csinálták ma, amit kellett, és egy nagy pofonból sikerült felállniuk.

DEAC - Hajdúnánás FK 1-4(1-2)

140 néző Vezette: Varga Gy.(Kriston T., dr. Szigeti K.)