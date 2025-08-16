augusztus 16., szombat

Vármegye I.

1 órája

„Az ellenfél öngólja felébresztette a csapatot, onnantól nem volt megállás!”

Címkék#Vármegyei I#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

Mutatjuk az eredményeket! 6 mérkőzést játszottak le szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztályban.

Vármegyei I. Osztály 2. forduló

 

Bocskai SE - Püspökladányi LE 1-2(1-2)

120 néző Vezette: Juhász D.(Gulyás S., Pete A.)

Bocskai: Bacsó D. - Vincze V., Kolompár J., Kolompár K., Kolompár Krisztof., Nagy O., Sarkadi M., Károlyi A., Szabó K., Nagy N., Medve M. Vezetőedző: Oláh Sándor

Püspökladány: Eszenyi V. - Simon N., Jámbor M., Dobi B., Tóth A., Baranyi L., Ferenczi L., Németh M., Fegyverneki Zs., Goncalves I., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Kolompár K. ill. Fegyverneki Zs., Simon N.

Jók: senki ill. Tóth A., Eszenyi V., Ferenczi L.

Ifi:

Oláh Sándor:

Szabó Máté: Tudtuk, hogy az ellenfelünk nagyon veszélyes hazai pályán; ez be is bizonyosodott. Mindkét kapu előtt akadtak lehetőségek, de a mai napon a befektetett munka a mi javunkat szolgálta. Óriásit mentek a srácok, jár a gratuláció.

 

Kabai Meteorit SE - Monostorpályi SE 2-1(0-1)

130 néző Vezette: Szabó P.(Gajdics Z., Győri L.)

Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Molnár Cs., Oláh S., Szőke Cs., Plókai G.(Fehér A.), Kovács M., Tóth P., Somogyi I., Nyitrai I.(Kígyós K.), Nagy J. Vezetőedző: Id. Tóth Péter

Monostorpályi: Bakonyi N. - Bacsó A.(Nagy Sz.), Bojti Á., Kereszti M.(Kertész T.), Csörgő K., Rostás G., Gyügyei Z., Ujvárosi M., Szilágyi A., Nemes E.(Cseh N.), Szőke M.(Pataki Zs.) Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Szőke Cs., Kovács M. ill. Kereszti M.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Tóth Péter: Nagyon nagy gratuláció a fiúknak! Nagyon nehéz volt a mérkőzés, de a csapat erősségét mutatja, hogy a múlt heti vereség után mindenki próbált helytállni. További sok sikert kívánok a Monostor csapatának.

Bereczky Bence: Gratulálok a Kabának! Habár saját magunkat vertük meg, nagyon unom, hogy alkalmatlan emberek ott tesznek nekünk keresztbe, ahol tudnak, és itt nem a játékvezetőre gondolok. Bacsó Attilát ma a mentő vitte el a meccsről; bízunk benne, hogy nem komoly, és rendben van minden a szívével. Sok sikert kívánok Tóth Péter barátom csapatának; azt csinálták ma, amit kellett, és egy nagy pofonból sikerült felállniuk.

 

DEAC - Hajdúnánás FK 1-4(1-2)

140 néző Vezette: Varga Gy.(Kriston T., dr. Szigeti K.)

DEAC: Nagy N. - Papp G., Oláh D., Bora P., Szilágyi P., Szopkó V., Vadon M., Légrádi M., Grecskó M., Kalmár M., Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály

Hajdúnánás: Kovács D. - Török Á., Pelles G., Tóth G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs., Porkoláb B., Bohács B., Pelles D., Virág G. Vezetőedző: Daróczi Péter

Gól: Újvári Zs., Pelles G., Papp K., Farkas M.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi: 

Korhut Mihály: Nehéz ilyenkor mit mondani. Saját hibáinkból kaptuk a gólokat, de az ellenfél sokkal rutinosabb csapat volt. A fiataljainknak fel kell venniük még a megye első osztály ritmusát, de amit kértünk, azt hellyel-közzel megoldották. Úgy érzem, ha ebben tudunk fejlődni, akkor sikeres csapat lehetünk.

Daróczi Péter:

 

Balmazújvárosi FC - Aqua-General HSE 0-2(0-1)

150 néző Vezette: Forgács K.(Kovács Z., Marinka M.)

Balmazújváros: Csorvási T. - Rákos B.(Galla P.),Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B., Somogyi S., Drobina M., Szegedi B.(Domonkos Sz.), Nagy T., Kovács B.(Harangi N.), Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Tóth L.(Kovács M.), Szathmári Zs., Sinyi T.(Potornai M.), Butor L., Éles Z., Bogár M., Sallai Cs.(Karika B.),Pallagi J., Mezei B.(Gomes S.) Vezetőedző: Szabó László

Gól: Kónya Cs.(2)

Jók: senki ill. Kónya Cs. 

Ifi:

Kerek Balázs: Annak ellenére, hogy több meghatározó játékosunk hiányzott sérülés miatt, úgy gondolom, a gólokon kívül nem volt különbség a két csapat között. Egy szögletre és egy távoli lövésre nem tudtunk válaszolni, pedig megvoltak a lehetőségeink. Menni kell tovább, és jövő héten javítani kell! Nem lesz egyszerű dolgunk, de azon leszünk, hogy kijavítsuk a mai eredményt! Gratulálok az ellenfélnek!

Szabó László: Ebben a szaharai hőségben 70 percet emberhátrányban játszva szenzációs teljesítményt nyújtott a csapatunk. 10 emberrel is mi uraltuk a mérkőzést, végig kezünkben tartottuk, abszolút megérdemelt a győzelmünk, gratulálok a fiúknak!

 

Sárréti DSK - Létavértes SC’97 6-1(4-0)

145 néző Vezette: Szűcs L.(Pál G., Török Z.)

Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S., Kiss Cs., Jenei B., Kiss N., Vass Á., Mező M., Kiss D., Németh Z., Nagy M., Kolompár A. Vezetőedző: Szabó Lajos

Létavértes: Kállai P. - Máslányi N., Vida F., Lakatos B., Szalma N., Pankotai L., Boldog L., Mazsu S., Balogh J., Nagy K. Vezetőedző: Árva Barna

Gól: Vass Á.(3), Kolompár A., Nagy M., Kiss Cs. Ill. Nagy K.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 11-1

Szabó Lajos: Egy újra szerveződő Létavértes látogatott hozzánk. Mindkét csapat nagyon tartalékos volt, a múlt héten elszenvedett vereség után élhetnék a tavalyi hasonló időszakban történt nyilatkozatommal, hogy ijedt ember nagyot üt, de nyilván ebbe a helyzetbe ez nem állja meg a helyét. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé irányítottuk a mérkőzést, próbáltunk gyakorolni olyan dolgokat, amivel hosszú távon eredményesek lehetünk. Szeretném megemlíteni, hogy tőlünk is fontos játékosok távoztak, de az évek óta tartó állandó játékoskeresést feladta a vezetés, és próbáltunk a helyi utánpótlásban szereplő játékosoknak lehetőséget adni. Ezen az úton szeretnénk tovább haladni, és a mai nap is bizonyította, hogy a fiatal játékosaink szépen beilleszkedtek a csapatba és megfelelő teljesítményt nyújtottak. Sok sikert és kitartást kívánok a Létának. Hajrá, Udvari!

Árva Barna: Minden kezdet nehéz, tekintettel arra, hogy 18-an távoztak a tavalyi csapatból. Egy teljesen új csapatot kellett építenünk. Akik elmentek, azoknak sok sikert kívánok az új klubunkban. Gratulálok az edzőinknek, mert jól dolgoztak az elmúlt években, és ma is 5 ifista játszott.

 

Hajdúböszörményi TE - Hajdúsámson 0-5(0-2)

135 néző Vezette: Nagy N.(Rizán Zs., Gergely B.)

HTE: Nagy S. - Papp P.(Szabó Z.), Csecsődi I., Jónizs Á., Fehér Z., Buglyó I., Koszta M.(Nagy Sz.) Horváth L.(Kovács Á.), Szekeres Á., Szanyi D.(Mizsei Sz.),Uzonyi B.(Balogh M.) Vezetőedző: Rákos Csaba

Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R.(Komádi B.), Virág T.(Kiss J.), Samad A.(Nagy I.), Bartha Z., Erdős R.(Kofi A.), Nagy J., Kiss L., Bordás Á.(Szatmári M.), Éles M., Kanalas Cs.(Trencsényi J.) Vezetőedző: Tamás Márk

Gól: Csecsődi I.(2, ög.), Kofi A., Éles M., Kiss J.

Jók: senki ill. Kofi A., Nagy P.

Ifi: 

Rákos Csaba: 

Tamás Márk: Kicsit álmosan kezdtünk, de az ellenfél öngólja felébresztette a csapatot, onnantól nem volt megállás! A nagy hőség ellenére magabiztos győzelmet arattunk. Kapusunk ismét remekelt: két büntetőt is hárított, hétről hétre kimagasló teljesítményt nyújt – csak így tovább! További sok sikert a Böszörmény csapatának! Hajrá, Sámson!

 

Téglás VSE - Nyíradony VVTK vasárnap

Bestrong SC - BUSE vasárnap

 

TABELLA

1. Hajdúsámson 2 1 0 0 9-1 6

2. Püspökladányi LE 2 2 0 0 7-1 6

3. Hajdúnánás FK 2 2 0 0 7-3 6

4. Aqua-General HSE 2 2 0 0 4-1 6

5. Sárréti DSK 2 1 0 1 6-2 3

6. Monostorpályi SE 2 1 0 1 3-2 3

7. Balmazújvárosi FC 2 1 0 0 2-1 3

8. BUSE 1 1 0 0 1-0 3

9. Kabai Meteorit SE 2 1 0 1 2-6 3

10. Hajdúböszörményi TE 1 0 0 1 0-5 0

11. Létavértes SC’97 1 0 0 1 1-6 0

12. Téglás VSE 1 0 0 1 2-3 0

13. Bestrong SC 1 0 0 1 1-2 0

14. Nyíradony VVTK 1 0 0 1 1-2 0

15. DEAC 2 0 0 2 1-6 0

16. Bocskai SE 2 0 0 2 2-6 0

