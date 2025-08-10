augusztus 10., vasárnap

Vármegye I.

2 órája

„Minden kezdet nehéz, ez sem volt könnyű”

Címkék#vármegye I#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

Mutatjuk az eredményeket! 7 mérkőzéssel elkezdődött a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 2025-2026-os szezonja.

Haon.hu
„Minden kezdet nehéz, ez sem volt könnyű”

7 mérkőzést rendeztek a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály nyitófordulójának szombati játéknapján

Forrás: illusztráció/MW-archív

Vármegyei I. Osztály 1. forduló


BUSE - Sárréti DSK 1-0 (0-0)

130 néző Vezette: Gálfi F.(Kovács Á., Győri L.)

BUSE: Virányi G. - Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Nagy R.(Hudák B.), Szatmári Á., Nagy K.(Bagi T.), Ertsey Zs., Nagy D., Daróczi D., Nagy I.(Spitzmüller L.) Vezetőedző: Szitkó Róbert

Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T.(Jenei B.), Kiss Cs., Kiss N., Balás V., Vass Á., Horváth Á.(Rostás D.), Nagy L., Kiss D., Nagy M., Kolompár A. Vezetőedző: Szabó Lajos

Gól: Szatmári Á. 

Jók: Szatmári Á. Ill. senki 

Ifi: 8-1 

Szitkó Róbert: Szezon eleji formát mutatott mindkét csapat. Úgy gondolom, hogy közelebb álltunk a győzelemhez bár az ellenfélnek is meg volt a lehetősége az egyenlítésre de szerencsére sikerült megnyerni a mérkőzést.

Szabó Lajos: A nyitómérkőzésen 1-0 vereséget szenvedtünk a BUSE otthonában. Ellenfelünk jobban kezdte a mérkőzést, de lassan mi is felvettük a fordulatot. Voltak helyzetek mindkét kapu előtt. A félidő végén egy lehetőséget kétszer is sikerült kihagyni, így döntetlen volt szünetben. Sajnos a második játékrész elején hátrányba kerültünk bagatell hibák sorozata után. A mérkőzés végére már domináltunk a meleg ellenére is. Legalább három helyzetet puskáztunk el. Sajnálom hogy pont nélkül jöttünk haza.

A játékvezető elmondása szerint van egy új szabály:

A védő harmadban a játékos lábáról a kezére pattan a labda az nem szabálytalan! Ádámot ugrattuk ki egy labdával a kapussal szemben. A büntetőterületen kívül kapusuk a labda elé csúszva előre páros lábbal, majd a kezével bele ütött a labdába. Véleményem szerint kiállítást ért, de az új szabály szerint nem. Egy szűk félóra emberelőnyben, mikor már amúgy is domináltunk azért jelentett volna előnyt. A következő percekben is volt még két komoly ziccerünk. A döntetlenre rászolgáltunk! Sok sikert kívánok a BUSE-nak a folytatáshoz! Hajrá udvari! 

Nyíradony VVTK - Balmazújvárosi FC 1-2(1-0)

140 néző Vezette: Nagy N.(Gergely B., Juhász D.)

Nyíradony: Rácz T. - Illés G., Perényi R., Vincze G.(Németi M.), Tüzes Zs., Szilágyi T.(Szabó I.), Szabó B., Bíró B., Bara B., Tövisháti M., Forgó P.(Gyurina J.) Játékosedző: Szabó Balázs

Balmazújváros: Ferenczi J. - Nagy L., Veres Z., Balla B., Somogyi S.(Siket P.), Csiszár Sz., Drobina M., Rákos B.(Harangi N.), Domonkos Sz., Kovács B.(Szegedi B.), Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Gól: Perényi R. Ill. Drobina M., Harangi N.

Jók: senki ill. Drobina M., Harangi N.

Ifi:

Szabó Balázs: Nehéz ilyen meccs után mit mondani, ellenfelünk vezethetett volna, 1-0nál lezárhattuk volna, majd az utolsó pillanatokban egy szerencsétlen góllal alulmaradtunk! Gratulálunk a Balmazújvárosnak!

Kerek Balázs: Első félidőben gól/gólokkal vezethettünk volna, de a futball törvénye alapján az ellenfél szerezte meg a vezetést egy büntető után. A második játékrészben nyílt volt a küzdelem, de minden erőfeszítést mozgósítva hazahoztuk a három pontot. További sok sikert a Nyíradony csapatának!

Hajdúnánás FK - Téglás Városi Sportegyesület 3-2(3-1)

150 néző Vezette: Kövér T.(Forgács K., Zámbó T.)

Hajdúnánás: Kovács D. - Török Á., Pelles G., Papp K., Tóth B., Újvári Zs., Porkoláb B., Tóth G., Bohács B., Pelles D., Virág G. Vezetőedző: Daróczi Péter

Téglás: Ovszijenko V. - Kiss G., Dudás I., Hegedüs T., Nagy K:, Szabó I., Kántor T., Dobrán T., Danó Zs., Kóka R., Lovas R. Vezetőedző: Babicz Tamás

Gól: Pelles G.(3) ill. Hegedüs T., Kántor T. 

Jók:

Ifi: 2-5

Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak! Sajnos a mérkőzésen történt szerencsétlen sérülés beárnyékolja a mai napot! Mielőbbi felépülését kívánunk Lakatnak! Jobbulást a téglási játékosnak és sok sikert a vendég csapatnak!

Csősz Sándor:

Monostorpályi SE - DEAC 2-0(0-0) 

110 néző Vezette: László J.(Rizán Zs., Papp N.)

Monostorpályi: Bákonyi N. - Bacsó A., Szabó M.(Csörgő K.), Bojti Á.(Erdős B.), Ménes M., Kereszti M.(Nagy Sz.), Rostás G., Gyügyei Z.(Nemes E.), Sós D., Szilágyi A.(Szőke M.), Zurbó B.(Juhász N.) Vezetőedző: Bereczky Bence

DEAC: Kovács M. - Papp G.(Almási Z.), Bora P., Szilágyi P.(Vadon M.), Kalmár M., Oláh D., Szopkó V., Dari B., Légrádi M.(Zelikovics M.), Grecskó M.(Lázár B.), Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály Gól: Csörgő K.(2)

Jók:

Ifi: 3-1

Bereczky Bence: Minden kezdet nehéz, ez sem volt könnyű. A nyáron jelentősen átalakultunk, szezon eleji volt a játékunk, de szerencsére a kispadról tudtam frissíteni, ennek köszönhetően tartottuk itthon a három pontot, úgy gondolom, hogy a játék képe alapján megérdemelten. Sok sikert kívánok Korhut Mihálynak az edzői pályafutáshoz, megtisztelő, hogy első tétmeccsén „ellenem” meccselt.

Korhut Mihály:

Püspökladányi LE - Kabai Meteorit 5-0(2-0)

130 néző Vezette: Nazsa T.(Kaprinyák A., Zurbó S.)

Püspökladány: Eszenyi V. - Szabó P., Simon N., Jámbor M., Dobi B.(Tőke T.), Tóth A., Baranyi L.(Hári B.), Németh M., Fegyverneki Zs.(Mester M.), Goncalves I., Nagy V.(Gurbai J.) Vezetőedző: Szabó Máté

Kaba: Marton A. - Molnár Cs.(Fehér A.), Plókai G., Furkó L., Somogyi I., Nagy J., Tóth I.(Johan Gy.), Tóth Z., Domonkos D.(Kovács M.), Szőke Cs., Oláh S. Vezetőedző: Tóth Péter

Gól: Jámbor M.(2), Dobi B., Tőke T., Somogyi I.(ög) 

Jók: Tóth A., Dobi B., Jámbor M., Szabó P., Immánuel G. ill. senki 

Ifi: 10-0

Szabó Máté: Fontos volt a jó hazai kezdés. A kabai csapat nagy mumusunk, az elmúlt 5 évben nem sikerült legyőznünk őket, ez külön motiváció volt. A mérkőzés első harmadában jól jöttünk ki a kritikus helyzetekből és összességében a végeredmény a a vendég csapatra hízelgő, ettől függetlenül tudjuk, hogy rendkívül nehéz időszak előtt állunk. Sok sikert kívánunk a kabai csapatnak.

Tóth Péter:

Hajdúsámson - Bocskai SE 4-1(1-0)

120 néző Vezette: Faragó F.(Dr. Kiss A., Erdélyi D.)

Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R.(Tóth B.), Samad A.(Szatmári M.), Bartha Z., Erdős R.(Virág T.), Nagy J., Tóth B., Kofi A., Kiss L.(Kiss J.), Horváth T., Kanalas Cs.(Trencsényi J.) Vezetőedző: Tamás Márk

Bocskai: Bacsó D. - Szabó K., Nagy N.(Lukács Sz.), Kolompár J., Vincze V., Medve M.(Vértesi D.), Nagy O., Kolompár K., Sándor B., Vértesi N.(Tóth D.), Károlyi A. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Bartha Z.(3), Tóth B. Ill. Szabó K.

Jók: Bartha Z. Ill. senki

Ifi: 

Tamás Márk: Egy remek felkészülés után győzelemmel rajtoltunk a szezonban! Igaz, nem a legjobb formánkat hoztuk és több hiányzóval is számolnunk kellett, de magabiztosan sikerült begyűjtenünk a három pontot. Idén még elszántabban, minden mérkőzésre maximális koncentrációval és felkészülten lépünk pályára. Csapatunk fiatalodott, de tehetséges ifistáink ma is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Sok sikert kívánunk a vendégcsapatnak a folytatásban! Hajrá Sámson!

Oláh Sándor: Egy jó csapat ellen játszottunk, kis szerencsével meglepetést is okozhattunk volna.

Aqua-General HSE - Bestrong SC 2-1(0-1)

150 néző Vezette: Gulyás S.(Hajdú I., Nagy B.)

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Tóth L.(Pallagi J.), Gomes S.(Kovács M.), Szathmári Zs., Sinyi T.(Éles Z.), Butor L., Bogár M., Karika B., Sallai Cs.(Potor M.), Mezei B., Butor L.(Bordán A.) Vezetőedző: Szabó László

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs., Bucz B., Juhász B., Hegedűs Gy., Berki B., Nagy N.(Sallai T.), Felföldi L., Katona Z., Ferenczi T., Gurbai B.(Besenczky D.) Vezetőedző: Kovács Miklós

Gól: Karika B., Kónya Cs. Ill. Ferenczi T. Jók: mindenki ill. mindenki

Ifi:

Szabó László: Gyakorlatilag az egész mérkőzést végig támadtuk, de a vendégek kiválóan megszervezték a védekezésüket! Folyamatosan a vendég kapu előtt voltunk, de nem találtuk a fogást a szervezett, lelkesen játszó vendégeink ellen! Az utolsó utáni pillanatig hittünk a győzelembe, és két megingást a hosszabbításban sikerült kihasználnunk! A támadójátékunk még döcögött, de a töretlen győzni akarás miatt jár a dicséret a csapatnak! Két nagyon sportszerűen játszó csapatot láthattunk, egy elegáns, magas szinten közreműködő játékvezetői hármassal az élen!

Kovács Miklós:

Létavértes SC’97 - Hajdúböszörményi TE 08.27

1. Püspökladányi LE 1 0 0 5-0 3

2. Hajdúsámson 1 0 0 4-1 3

3. Monostorpályi SE 1 0 0 2-0 3

4. Hajdúnánás FK 1 0 0 3-2 3

5. Aqua-General HSE 1 0 0 2-1 3

6. Balmazújvárosi FC 1 0 0 2-1 3

7. BUSE 1 0 0 1-0 3

8. Hajdúböszörményi TE 0 0 0 0-0 0

9. Létavértes SC’97 0 0 0 0-0 0

10. Téglás VSE 0 0 1 2-3 0

11. Bestrong SC 0 0 1 1-2 0

12. Nyíradony VVTK 0 0 1 1-2 0

13. Sárréti DSK 0 0 1 0-1 0

14. DEAC 0 0 1 0-2 0

15. Bocskai SE 0 0 1 1-4 0

16. Kabai Meteorit SE 0 0 1 0-5 0

 

 

