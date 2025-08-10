„Minden kezdet nehéz, ez sem volt könnyű”

Vármegyei I. Osztály 1. forduló



BUSE - Sárréti DSK 1-0 (0-0)

130 néző Vezette: Gálfi F.(Kovács Á., Győri L.)

BUSE: Virányi G. - Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Nagy R.(Hudák B.), Szatmári Á., Nagy K.(Bagi T.), Ertsey Zs., Nagy D., Daróczi D., Nagy I.(Spitzmüller L.) Vezetőedző: Szitkó Róbert

Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T.(Jenei B.), Kiss Cs., Kiss N., Balás V., Vass Á., Horváth Á.(Rostás D.), Nagy L., Kiss D., Nagy M., Kolompár A. Vezetőedző: Szabó Lajos

Gól: Szatmári Á.

Jók: Szatmári Á. Ill. senki

Ifi: 8-1

Szitkó Róbert: Szezon eleji formát mutatott mindkét csapat. Úgy gondolom, hogy közelebb álltunk a győzelemhez bár az ellenfélnek is meg volt a lehetősége az egyenlítésre de szerencsére sikerült megnyerni a mérkőzést.

Szabó Lajos: A nyitómérkőzésen 1-0 vereséget szenvedtünk a BUSE otthonában. Ellenfelünk jobban kezdte a mérkőzést, de lassan mi is felvettük a fordulatot. Voltak helyzetek mindkét kapu előtt. A félidő végén egy lehetőséget kétszer is sikerült kihagyni, így döntetlen volt szünetben. Sajnos a második játékrész elején hátrányba kerültünk bagatell hibák sorozata után. A mérkőzés végére már domináltunk a meleg ellenére is. Legalább három helyzetet puskáztunk el. Sajnálom hogy pont nélkül jöttünk haza.

A játékvezető elmondása szerint van egy új szabály:

A védő harmadban a játékos lábáról a kezére pattan a labda az nem szabálytalan! Ádámot ugrattuk ki egy labdával a kapussal szemben. A büntetőterületen kívül kapusuk a labda elé csúszva előre páros lábbal, majd a kezével bele ütött a labdába. Véleményem szerint kiállítást ért, de az új szabály szerint nem. Egy szűk félóra emberelőnyben, mikor már amúgy is domináltunk azért jelentett volna előnyt. A következő percekben is volt még két komoly ziccerünk. A döntetlenre rászolgáltunk! Sok sikert kívánok a BUSE-nak a folytatáshoz! Hajrá udvari!

Nyíradony VVTK - Balmazújvárosi FC 1-2(1-0)

140 néző Vezette: Nagy N.(Gergely B., Juhász D.)

Nyíradony: Rácz T. - Illés G., Perényi R., Vincze G.(Németi M.), Tüzes Zs., Szilágyi T.(Szabó I.), Szabó B., Bíró B., Bara B., Tövisháti M., Forgó P.(Gyurina J.) Játékosedző: Szabó Balázs