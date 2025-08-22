Motorsport
Ez sokat ígér: Varga Tibor a negyedik helyen végzett a Magyar Nagydíj időmérőjén!
Szombaton 12.10-től és 16.10-től lesz a két futam.
Forrás: Varga Tibor/Facebook
Varga Tibor a negyedik helyen végzett a MotoE-világbajnokság magyarországi hétvégéjének időmérő edzésén, így mindkét szombati futamon (12.10-től és 16.10-től, tv: Aréna 4) a 4. pozícióból várhatja rajtot – számolt be közösségi oldalán a hajdúsági versenyző.
– Nagyon örülök, hogy ennyien szurkoltok nekem, és abban bízom, hogy szombaton csak örömkönnyeket fogunk látni, a magyar himnusz közben – üzente a 18 éves motoros.
