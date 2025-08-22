augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motorsport

22 perce

Ez sokat ígér: Varga Tibor a negyedik helyen végzett a Magyar Nagydíj időmérőjén!

Címkék#Magyar Nagydíj#világbajnokság#Varga Tibor

Szombaton 12.10-től és 16.10-től lesz a két futam.

Haon.hu
Ez sokat ígér: Varga Tibor a negyedik helyen végzett a Magyar Nagydíj időmérőjén!

Varga Tibor a negyedik helyen végzett a MotoE-világbajnokság magyarországi hétvégéjének időmérő edzésén, í

Forrás: Varga Tibor/Facebook

Varga Tibor a negyedik helyen végzett a MotoE-világbajnokság magyarországi hétvégéjének időmérő edzésén, így mindkét szombati futamon (12.10-től és 16.10-től, tv: Aréna 4) a 4. pozícióból várhatja rajtot – számolt be közösségi oldalán a hajdúsági versenyző.
– Nagyon örülök, hogy ennyien szurkoltok nekem, és abban bízom, hogy szombaton csak örömkönnyeket fogunk látni, a magyar himnusz közben – üzente a 18 éves motoros.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu