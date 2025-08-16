augusztus 16., szombat

MotoE-világbajnokság

1 órája

Történelmi eredmény: negyedik lett Varga Tibor a MotoE-világbajnokság ausztriai futamán!

Nüanszokon múlt a harmadik hely!

Haon.hu

Az ausztriai Spielbergben rendezték a MotoE-világbajnokság legutóbbi fordulóját. A mezőny tagja vármegyei büszkeségünk, Varga Tibor is, aki a 9. helyet szerezte meg a kvalifikáción, így mindkét szombati versenyen onnan rajtolt. A délben megrendezett első futamon a hatodik helyen ért célt, ami mind neki, mind hazánk számára a valaha volt legjobb eredmény a sorozat történelmében! Ám ami ezután következett, az még ezt is magasan felülmúlta!

A délutáni második versenyen is remekül kapta el a rajtot, már az első körben hármat előzött, aztán tovább gyorsulva felküzdötte magát negyedik helyre, közvetlenül a dobogósok mögé.

Az utolsó körökben a vb-címvédő Hector Garzóval vívott öldöklő küzdelmet, kétszer is megelőzte, ezzel feljőve a dobogóra, de végül most még a nagyobb rutin győzött, ám ez a negyedik hely is fantasztikus!

És ne feledjük, jövő hétvégén jön a Magyar Nagydíj, a Balaton Parkban!

Az ausztriai Spielbergben rendezték a MotoE-világbajnokság legutóbb fordulóját, a mezőny tagja vármegyei büszkeségünk, Varga Tibor is.
Varga Tibor a MotoE-s csapata, a Snipers Team színeiben
Forrás: Varga Tibor/Facebook

 

