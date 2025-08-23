MotoE: a hajdú-bihari motoros elesett a versenyen, mentő vitte el a Magyar Nagydíjról - friss információk a pilóta állapotáról!

Ezen a hétvégén rendezik a Balaton Park Circuiton a MotoGP Magyar Nagydíjat. Egyetlen magyar motorversenyzőként ott van a mezőnyben Varga Tibor, aki a MotoE-világbajnokság (elektromos versenymotor) állandó tagjaként húzza a gázt. A 18 éves hajdúsági pilóta pénteken az igen kecsegtető 4. helyet szerezte meg az időmérőn, így ebből a pozícióból rajtolhatott.

Varga Tibor sajnos elcsúszott az első versenyen

Forrás: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

Varga Tibor: nagy ijedtség a bukás után

A rajt remekül sikerült számára, feljött az első helyre, de a poros ívre került, emiatt visszaesett a harmadikra, aztán visszajött a második pozícióba, amikor a második körben elcsúszott, és a mögötte haladó versenyző, az olasz Mattia Casedei pedig sajnos elütötte a lábát. A futamot félbeszakították, a szerencsére eszméleténél lévő hajdúsági pilótát pedig mentővel elvitték kivizsgálásra.

Frissítés: A könyökét fájlaló Varga Tibor nem kért fájdalomcsillapítót a mentősöktől.

Idősebb Varga Tibor, a pilóta édesapja a futamokat közvetítő Aréna 4 televíziónak elmondta, a balmazújvárosi versenyző elveszítette az eszméletét az esésnél, a sisakon is látszik, hogy nagyot kapott az eséskor. - Szerencsére mozgatja kezét, lábát, talán úgy néz ki, megúsztuk könnyebb sérüléssel, de teljesen biztosat majd csak akkor tudunk, ha kivizsgálták a veszprémi kórházban - ismertette a versenyző édesapja.