Varga Tibor történelmi sikerre készül a Magyar Nagydíjon

Varga Tibor, a magyar motorversenyzés reménysége nagyszerű eredményekkel hívta fel magára a figyelmet a MotoE-világbajnokság ausztriai fordulójában, a Red Bull Ringen. A 18 éves rider egy hatodik és egy történelmi negyedik helyet szerzett, most pedig már a hétvégi, Balaton Parkban rendezett Magyar Nagydíjra készül, ahol hazai közönség előtt bizonyíthat. – Eléggé fáradt vagyok, de hatalmas motivációt adott az ausztriai forduló – hangsúlyozta Varga Tibor a HAON sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb epizódjában. A balmazújvárosi születésű motoros vasárnap este ért haza Ausztriából, hétfő reggel pedig már motoron edzett, hogy a lehető legjobban felkészüljön a hazai futamra. – Látom, hogy van esélyem nyerni, ezért mindenkinél többet akarok edzeni – tette hozzá eltökélten.

Varga Tibor, a magyar motorversenyzés hajdúsági reménysége ezúttal hazai pályán húzza a gázt a MotoE-világbajnokságon a Balaton Parc Circuit aszfaltján

Varga Tibor: két fronton is az élmezőnyben

A MotoE elektromos motorjai teljesen új kihívást jelentenek a korábban csak hagyományos vasakkal versenyző fiatal számára. – Egy edzésen 15 perced van, ennyit bír az akkumulátor. Három versenyhétvége alatt összesen körülbelül két órát mentem a motorral, így nagyon nehéz tapasztalatot szerezni – magyarázta Tibor. A 220 kilogrammos motorok azonnali, 140 Nm-es nyomatéka és az elektronikai rendszerek, mint a kipörgésgátló, szintén szokatlanok számára.

A 600-as kategóriában csuklóból nyomom, itt viszont át kellett állnom az elektronikára, és idő kellett, hogy a csapattal megtaláljuk a megfelelő beállításokat

– mondta.

A Red Bull Ringen azonban minden összeállt. A második futamon Tibor a kilencedik helyről rajtolva vívott ádáz csatát, kétszer is megelőzte a címvédő világbajnok Héctor Garzót, és az utolsó körökben a leggyorsabb tempót diktálta. –Az utolsó két körben az enyém volt a leggyorsabb kör, nem is kevéssel, két tizeddel – idézte fel. Bár a dobogóról végül egy hajszállal lemaradt, a teljesítménye óriási visszhangot keltett, és a közvetítésekben is ő kapta a legtöbb figyelmet.

Varga Tibor nem csak a MotoE-ben, hanem a JuniorGP STK 600-as Európa-bajnokságon is bizonyít, az élmezőny állandó tagja, jelenleg 10 ponttal van lemaradva az éllovastól. – Az elejétől tudtuk, hogy ott leszek az élen, de voltak nehézségek, például egy alkarfájdalom és egy betegség, ami hátráltatott – mesélte. A Magny-Cours-i futamon második helyet szerzett, de a piros zászló miatt csak fél pontokat kapott, ami a bajnokság szempontjából fájó veszteség volt. Az aragóniai harmadik helye azonban megmutatta, hogy a technikai nehézségek ellenére is képes a dobogóra állni.