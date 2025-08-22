1 órája
Varga Tibor történelmi sikerre készül a Magyar Nagydíjon
Szombaton két versenye lesz a MotoE-világbajnokságon. Varga Tibor elszántan készült a Magyar Nagydíjra, a terve, hogy dobogóra álljon a Balaton Parkban.
Varga Tibor, a magyar motorversenyzés reménysége nagyszerű eredményekkel hívta fel magára a figyelmet a MotoE-világbajnokság ausztriai fordulójában, a Red Bull Ringen. A 18 éves rider egy hatodik és egy történelmi negyedik helyet szerzett, most pedig már a hétvégi, Balaton Parkban rendezett Magyar Nagydíjra készül, ahol hazai közönség előtt bizonyíthat. – Eléggé fáradt vagyok, de hatalmas motivációt adott az ausztriai forduló – hangsúlyozta Varga Tibor a HAON sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb epizódjában. A balmazújvárosi születésű motoros vasárnap este ért haza Ausztriából, hétfő reggel pedig már motoron edzett, hogy a lehető legjobban felkészüljön a hazai futamra. – Látom, hogy van esélyem nyerni, ezért mindenkinél többet akarok edzeni – tette hozzá eltökélten.
Varga Tibor: két fronton is az élmezőnyben
A MotoE elektromos motorjai teljesen új kihívást jelentenek a korábban csak hagyományos vasakkal versenyző fiatal számára. – Egy edzésen 15 perced van, ennyit bír az akkumulátor. Három versenyhétvége alatt összesen körülbelül két órát mentem a motorral, így nagyon nehéz tapasztalatot szerezni – magyarázta Tibor. A 220 kilogrammos motorok azonnali, 140 Nm-es nyomatéka és az elektronikai rendszerek, mint a kipörgésgátló, szintén szokatlanok számára.
A 600-as kategóriában csuklóból nyomom, itt viszont át kellett állnom az elektronikára, és idő kellett, hogy a csapattal megtaláljuk a megfelelő beállításokat
– mondta.
A Red Bull Ringen azonban minden összeállt. A második futamon Tibor a kilencedik helyről rajtolva vívott ádáz csatát, kétszer is megelőzte a címvédő világbajnok Héctor Garzót, és az utolsó körökben a leggyorsabb tempót diktálta. –Az utolsó két körben az enyém volt a leggyorsabb kör, nem is kevéssel, két tizeddel – idézte fel. Bár a dobogóról végül egy hajszállal lemaradt, a teljesítménye óriási visszhangot keltett, és a közvetítésekben is ő kapta a legtöbb figyelmet.
Varga Tibor nem csak a MotoE-ben, hanem a JuniorGP STK 600-as Európa-bajnokságon is bizonyít, az élmezőny állandó tagja, jelenleg 10 ponttal van lemaradva az éllovastól. – Az elejétől tudtuk, hogy ott leszek az élen, de voltak nehézségek, például egy alkarfájdalom és egy betegség, ami hátráltatott – mesélte. A Magny-Cours-i futamon második helyet szerzett, de a piros zászló miatt csak fél pontokat kapott, ami a bajnokság szempontjából fájó veszteség volt. Az aragóniai harmadik helye azonban megmutatta, hogy a technikai nehézségek ellenére is képes a dobogóra állni.
A hétvégi Magyar Nagydíj különleges alkalom Tibor számára.
A Balaton Park egy nehéz pálya, de a stop-and-go stílus nagyon fekszik nekem.
Az első kanyar féktávja és a 9-10-es sikán a kedvenceim – fedte fel. A pályát már tesztelte egy 1000-es BMW-vel, de ettől függetlenül is magabiztosan várja a versenyt. –Most már önbizalommal megyek ki az első edzésre, nem várok senkire, csak kimegyek és nyomom – mondta.
Varga Tibor különleges, görögdinnyés sisakfestése és a 47-es rajtszámú motorja könnyen felismerhető lesz a mezőnyben.
– Ez egy vicces sztori, talán éppen a Spanyolországba költözésem előtt egy dinnyehéjat húztam a fejemre, és ebből jött az ötlet. Szerintem nagyon jópofa lett – idézte fel nevetve a motoros, akiért a pénteki edzéseken és időmérőn, illetve a szombati két versenyen (12.15 és 16.10) a C szektorban szorítanak majd az ismerősök és családtagok.
Küldetésként fogja fel
Tibor célja nem kisebb, mint hogy visszategye Magyarországot a motorversenyzés térképére. – Nincs sok nemzetközi eredményünk mostanában, de én ezen változtatni fogok. Ez egy küldetés számomra – hangsúlyozta. A MotoE-ben jelenleg a 11. helyen áll, amivel ő legjobb nem spanyol vagy olasz versenyző. Tibi arra biztatja a szurkolókat, hogy minél többen látogassanak ki a Balaton Parkba, vagy kövessék az Aréna 4 közvetítését. – Tudom, hogy sokan nem rajonganak az elektromos motorokért, de benzin folyik az ereimben, és azon vagyok, hogy minél hamarabb a Moto2-ben versenyezzek – zárta a beszélgetést a hajdúsági pilóta.
