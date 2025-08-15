augusztus 15., péntek

Labdarúgás

3 órája

Nehéz mit mondani: Varga Kevin megtalálta az új klubját

Nincs messze a háza új csapata stadionjától. Varga Kevin a Debreceni VSC egyik legnagyobb riválisához igazolt.

Haon.hu

Úgy néz ki, véget ért Varga Kevin, a Debreceni VSC saját nevelésű játékosának kálváriája: a 14-szeres magyar válogatott középpályás – nem túl szerencsés időzítéssel – két nappal a Loki-Szpari keleti rangadó előtt igazolt a Nyíregyháza Spartacus együtteséhez, miután február óta nem volt csapata. Az aláírásról maga a szabolcsi klub számolt be.

Úgy néz ki véget ért Varga Kevin, a Debreceni VSC saját nevelésű játékosának kálváriája: a 14-szeres magyar válogatott középpályás kiváló időzítéssel két nappal a Loki-Szpari keleti rangadó előtt igazolt a Nyíregyháza együtteséhez
Varga Kevin a Debreceni VSC egyik legnagyobb riválisához igazolt.
Forrás: Nemzeti Sport-archív

Varga Kevin: Mintha hazatérnék

A játékos a nyíregyháziak honlapjának elmondta, a külföldi évek után szeretett volna hazatérni. – Nyomon követtem a Nyíregyháza teljesítményét, sokat fejlődött a klub, modern infrastruktúrával rendelkezik, ezt személyesen is megtapasztalhattam, mert voltam már itt nézőként az egyik bajnokin. Akkor beszéltünk is Fekete Tivadarral, a klub sportigazgatójával, elindultak az egyeztetések, és örültem, hogy sikerült mindenben megállapodnunk. Ráadásul a várostól nincs messze a házam, így tényleg haza költözhetek.

29 éves vagyok, szeretnék még bizonyítani, nem mondtam le a válogatottságról sem.

Tudom, hogy a szövetségi kapitány folyamatosan figyelemmel kíséri az élvonalbeli mérkőzéseket, így szem előtt leszek. De ehhez előbb az kell, hogy a csapattal legyünk eredményesek. Mindent megteszek majd ennek érdekében – nyilatkozta Varga Kevin.

A 29 éves labdarúgó 2018-ban debütált a válogatottban, és 14 alkalommal szerepelt a magyar nemzeti csapatban, Törökország ellen pedig eredményes is volt. Pályára lépett a németek és a portugálok elleni Eb-mérkőzésen, szerepelt a Nemzetek Ligájában és vbselejtezőkön is. Nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, a magyar élvonal mellett játszott a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is. Idehaza 12 gólja mellett 20 gólpasszt adott az NB I.-ben.

Varga Kevin kétéves szerződést kötött a Nyíregyházával.

 

