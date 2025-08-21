augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

4 órája

A rangadó után is üzentek a nyíregyháziaknak a debreceni ultrák – durván kifejtették véleményüket a mostani helyzetről!

Címkék#DVSC#Loki#Debreceni VSC#Nyíregyháza#Ultras Debrecen

A Szpari után a Puskás Akadémia következik. Az Ultras Debrecennél több témát is érintettek.

Haon.hu

Történelmi vereség, szégyen!" – áll az Ultras Debrecen legújabb Facebook-bejegyzésében, melyben a múlt vasárnapi DVSC–Nyíregyháza keleti rangadóról volt szó.

Ultras Debrecen
Az Ultras Debrecen 

A szezon egyik legfontosabb mérkőzését játszottuk a Nagyerdőn, aminek a fontosságát csak a hazai szurkolók érezték át. Az eredmény történelmi vereség. Teljesen elfogadhatatlan a tirpákok elleni utolsó 4 meccsen „elért” 3 vereség. Ideje lenne végre a csapatnak is megértenie, mit is jelent ez a mérkőzés és ennek megfelelően teljesíteni!

– írják a debreceni törzsszurkolók, akik aztán a Szpari drukkereinek is üzentek: Ugyanezt elvárnánk a nyíregyiektől is. Bár a tirpákoknak saját magukat talán már sikerült meggyőzniük, hogy nagyon élik az ultrast, valójában a szebb külső mögött ugyanaz a szarkupac hever. Az, hogy az MLSZ elleni közös tiltakozásba csak ennyire álltak bele, az ő bajuk. Ahogy az is, hogy évtizedek óta ajánljuk fel nekik a bizonyítás lehetőségét több módon is, hol Nyíregyháza félreeső pontjain, hol egy semleges korrekt helyszínen, de maradnak inkább az internetnél. Az, hogy a meccs elején a pyrotechnika előkészítése miatt kihúzott molinót egy bemutatott koreónak hitték, csak a tirpák „kreativitást” igazolja" – teszik hozzá.

Az Ultras Debrecen is ott lesz Felcsúton

A Loki pénteken 20 órától már a Puskás Akadémia otthonában lép pályára – az Ultras Debrecen erről is írt: 

Folytatás felcsúton, az MLSZ szurkolóbarát intézkedéseinek köszönhetően ismét pénteken. Reméljük a Lokomotív visszatalál a helyes útra, rajtunk ismét semmi nem fog múlni

 

A DVSC–Nyíregyháza meccs összefoglalója:

