Tőzsér Dávid visszatért Debrecenbe

#Debrecen#DVSE#Tőzsér Dávid

Egy év miskolci kitérő után ismét a debrecenieket erősíti Tőzsér Dávid. A DVSE saját nevelésű játékosa a 2018-2019-es szezonban mutatkozott be a DVSE felnőtt csapatában, egy évvel később pedig első góljait is megszerezte, még mindig serdülő(!) korú játékosként. Az elmúlt években megfordult Miskolcon és Újpesten, a mostani szezontól azonban ismét nevelőegyesületében pólózik a bekk és átlövő pozícióban is bevethető játékos. A vele készült interjú a klub honlapján olvasható.

