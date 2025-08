A Tikkadt Szöcske Strandröplabda Bajnokság újabb fordulója szokatlan helyszínen lesz

A férfiaknál ismét kunhegyesi hegemónia volt.

Forrás: Szombathy András / Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség

Az összesített pontversenyben az első és a hetedik versenyző között mindössze 4 pont a különbség. A tabellát 21 ponttal Lovász Bence vezeti, őt követi a 20 pontos Somogyi Tibor és a 19 pontos Kerék László, de három 18 pontos versenyző is esélyes még a végső győzelemre.

A vegyes párosok sokáig esőben játszottak. A győzelmet Szabó Sára és Molnár Balázs szerezték meg. Az előző fordulóhoz hasonlóan az Endresz Georgina, Váradi Szabolcs kettős most is a második helyre ért be. A bronzmérkőzésen 22:20-ra győzött Dobi Fanni Boglárka és Somogyi Tibor a Veress Petra, Pilka Gábor kettős ellen.

Forrás: Szombathy András / Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség

Az összesített pontversenyben Szabó Sára és Molnár Balázs tovább növelték előnyüket, jelenleg 23-23 ponttal vezetik a mezőnyt a 16 pontos Somogyi Tibor előtt.

Abádszalókon folytatódik a Tikkadt Szöcske

Augusztus 9-én és 10-én Abádszalókra, a Tisza-tó Strandra teszi át székhelyét a verseny. Két érdekesség is van a helyszínnel kapcsolatban. A 13 éve tartó versenyen először rendeznek természetes víz partján fordulót, a játékosok kikapcsolódásként most nem medencékben, hanem a Tisza-tóban frissülhetnek fel. A másik érdekesség, hogy 2023-ban a Strandröplabda Magyar Bajnokság harmadik fordulóját ezeken a pályákon rendezték.

Szombaton a női, az U18-as lány és a férfi párosok, míg vasárnap a vegyes párosok tagjai regisztrálhatnak a strand főbejáratánál 9 óra és 9.30 között. A versenyen játéktudástól függetlenül bárki indulhat.

