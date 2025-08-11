22 perce
Tikkadt Szöcske: történelmi fordulót rendeztek Abádszalókon
A verseny 13 éves történetében először rendeztek természetes víz partján fordulót. A Tikkadt Szöcske zárófordulója Debrecenben, az Aquaticum Strandfürdőben lesz.
Augusztus 9-én és 10-én Abádszalókon, a Tisza-tó Strandon rendezték a Tikkadt Szöcske Nyílt Hajdú-Bihar Megyei Strandröplabda Bajnokság hetedik fordulóját. A verseny 13 éves történetében először rendeztek természetes víz partján fordulót, a játékosok kikapcsolódásként most nem medencékben, hanem a Tisza-tóban frissülhettek fel. Néhány éve ezeken a pályákon a Strandröplabda Magyar Bajnokság fordulóit rendezték. Most is kiváló helyszínnek bizonyult Abádszalók, mind a díjazást, mind a hangulatot, mind a résztvevők számát tekintve.
Tikkadt Szöcske: negyedik alkalommal tarolt az Eötvös DSE
A női kategóriában dr. Korompay Zsuzsanna, az Eötvös DSE játékosa immár idei negyedik győzelmét aratta. Ezúttal Fehérvári Viviennel együtt vehették át Tóth Tibortól, Abádszalók alpolgármesterétől a Füzes Panzióba szóló szállásjegyeket, valamint az érmeket, kupákat. Igaz a döntőben csak minimális különbséggel győzték le klubtársaikat, Lengyel Pannát és Nagy Diánát, akik fürdőbelépőket kaptak. A harmadik helyen a fiatal Antal Zora és Szabó Zoé végeztek, akik óriás palacsintákkal ünnepelhettek.
Az összesített pontversenyben az utolsó forduló előtt Dr. Korompay Zsuzsanna behozhatatlan előnnyel vezet, már 37 pontot gyűjtött. Második 20 ponttal Dr. Kovács Katalin, harmadik 19 egységgel Fehérvári Vivien.
Az U18-as korosztálynak meghirdetett leány versenyben a dobogó mindhárom fokára különböző országok sportolói állhattak. Az aranyérmek, a romániai LPS Bihoul Oradea sportolóinak, Carmen Sabau-nak és Lara Presecan-nak a nyakába kerültek. Második helyen végzett a kunhegyesi Dobi Fanni, Apostol Liza duó. A harmadik helyezettek pedig az előző forduló győztesei, a szlovákiai Nagykaposról érkező Ramona Vajdová és Zoé Kaszonyi lettek.
Az összesített pontversenyben 38 ponttal vezet Dobi Fanni, őt követi a 33 pontos Mercz Virág, míg a harmadik a 28 pontos Apostol Liza.
A férfiaknál ismét a kunhegyesi párosok taroltak. Ezúttal Lakatos Endre és Lovász Bence győztek. A dobogó második fokára Jacsó Gábor és Pál Mihály, a harmadikra Földes Dániel és Stádinger László állhattak fel. Az összesített pontversenyben a záróforduló előtt Lovász Bence vezet 28 ponttal. A második helyen hármas holtverseny van az egyaránt 24 pontos Jacsó Gábor, Molnár Balázs és Pál Mihály között.
A vegyes párosoknál Fehérvári Vivien a női kategória után duplázni tudott, ezúttal Puskás Kristóffal vehették át Balogh Gyulától, Abádszalók polgármesterétől az érmeket, kupákat és a felajánlott díjakat. A második helyen egy most összeállt kettős végzett, a felvidéki Ramona Vajdová a kunhegyesi Kerék Lászlóval érték el ezt a szép eredményt. A harmadik helyre Apostol Liza és Maróti Mihály értek be. Az összesített pontversenyben Szabó Sára és Molnár Balázs 27-27 ponttal vezetnek, őket követi a 23 pontos Fehérvári Vivien.
Az eredmények, képek és a versennyel kapcsolatos más információk megtalálhatók a Szövetség honlapján és a Facebookon.
A verseny zárófordulójára augusztus 30-án és 31-én Debrecenben, az Aquaticum Strandfürdőben kerül majd sor.
