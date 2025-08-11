Tikkadt Szöcske: történelmi fordulót rendeztek Abádszalókon

Augusztus 9-én és 10-én Abádszalókon, a Tisza-tó Strandon rendezték a Tikkadt Szöcske Nyílt Hajdú-Bihar Megyei Strandröplabda Bajnokság hetedik fordulóját. A verseny 13 éves történetében először rendeztek természetes víz partján fordulót, a játékosok kikapcsolódásként most nem medencékben, hanem a Tisza-tóban frissülhettek fel. Néhány éve ezeken a pályákon a Strandröplabda Magyar Bajnokság fordulóit rendezték. Most is kiváló helyszínnek bizonyult Abádszalók, mind a díjazást, mind a hangulatot, mind a résztvevők számát tekintve.

Forrás: Facebook/Tikkadt Szöcske Hajdú-Bihar Megyei Strandröplabda Bajnokság

Tikkadt Szöcske: negyedik alkalommal tarolt az Eötvös DSE

A női kategóriában dr. Korompay Zsuzsanna, az Eötvös DSE játékosa immár idei negyedik győzelmét aratta. Ezúttal Fehérvári Viviennel együtt vehették át Tóth Tibortól, Abádszalók alpolgármesterétől a Füzes Panzióba szóló szállásjegyeket, valamint az érmeket, kupákat. Igaz a döntőben csak minimális különbséggel győzték le klubtársaikat, Lengyel Pannát és Nagy Diánát, akik fürdőbelépőket kaptak. A harmadik helyen a fiatal Antal Zora és Szabó Zoé végeztek, akik óriás palacsintákkal ünnepelhettek.

Forrás: Szombathy András / Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség

Az összesített pontversenyben az utolsó forduló előtt Dr. Korompay Zsuzsanna behozhatatlan előnnyel vezet, már 37 pontot gyűjtött. Második 20 ponttal Dr. Kovács Katalin, harmadik 19 egységgel Fehérvári Vivien.

Az U18-as korosztálynak meghirdetett leány versenyben a dobogó mindhárom fokára különböző országok sportolói állhattak. Az aranyérmek, a romániai LPS Bihoul Oradea sportolóinak, Carmen Sabau-nak és Lara Presecan-nak a nyakába kerültek. Második helyen végzett a kunhegyesi Dobi Fanni, Apostol Liza duó. A harmadik helyezettek pedig az előző forduló győztesei, a szlovákiai Nagykaposról érkező Ramona Vajdová és Zoé Kaszonyi lettek.

Az U18-as korosztályban a dobogó mindhárom fokára különböző országok sportolói állhattak

Forrás: Szombathy András / Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség

Az összesített pontversenyben 38 ponttal vezet Dobi Fanni, őt követi a 33 pontos Mercz Virág, míg a harmadik a 28 pontos Apostol Liza.

A férfiaknál ismét a kunhegyesi párosok taroltak. Ezúttal Lakatos Endre és Lovász Bence győztek. A dobogó második fokára Jacsó Gábor és Pál Mihály, a harmadikra Földes Dániel és Stádinger László állhattak fel. Az összesített pontversenyben a záróforduló előtt Lovász Bence vezet 28 ponttal. A második helyen hármas holtverseny van az egyaránt 24 pontos Jacsó Gábor, Molnár Balázs és Pál Mihály között.