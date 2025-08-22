augusztus 22., péntek

Sportreggeli Tégláson

1 órája

Hagyománnyá tennék Tégláson az újonnan indult programot

Hagyományteremtő céllal rendezték meg péntek délelőtt az első „Téglási Sportreggelit” a Téglásért Sportegyesület szervezésében, ahol baráti légkörben beszélgettek a labdarúgó szakemberek, vezetők, szponzorok.

Kerekes-Bíró Éva

Tasó László országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar Vármegyei elnöke átfogó körképet adott az MLSZ jelenlegi aktualitásairól, a vármegyei labdarúgás helyzetéről, rámutatott az összefogás erejére, ami most a téglási foci esetében nagyban meghatározza a labdarúgás jelenét és a jövőjét.

Forrás: Téglási Polgármesteri Hivatal

– Komoly távlati célokat fogalmaztak meg a résztvevők – tudtuk meg Móré Bendegúztól, a Téglásért Sportegyesület és a Socca Sportszövetség elnökétől, a rendezvény egyik házigazdájától, aki itt jelentette be, hogy 2025 szeptember 26-28-án rendezik meg az első Téglási Futball Fiestát, mely rendezvénysorozat programjáról egyeztettek a jelenlévők.

A Téglás Város Önkormányzata, a Socca Sportszövetség, Téglás Városi Sportegyesület közreműködésével szervezett közösségi alkalom első témája a labdarúgás helyzetére fókuszált, közös egyeztetés zajlott a futsal és a socca sportágak fejlesztéséről Tégláson, hogyan lehet ezt szakmailag, infrastrukturálisan is fejleszteni.

Szabó Csaba polgármester, a rendezvény házigazdája hangsúlyozta, hogy a Téglás VSE viszi továbbra is a nagypályás labdarúgást, az utánpótlással együtt. Ehhez csatlakozik a Téglásért SE amely a futsal, és a socca sportágakat fogja szervezni a városban. A tervek szerint az utánpótlás bázison osztozva, cél a közös szakmai és emberi erőforrás áramoltatása.

A „Téglási Sportreggelit” havonta egyszer tervezik megrendezni, a következő alkalom témája a szabadidősport lesz. Szeretnének bevonni ezen informális megbeszélésre olyan szakembereket, edzőket, egyetemi kutatókat, akik a sport területén dolgoznak. Móré Bendegúz elnök bízik abban, hogy ez a kezdeményezés vármegyei, sőt országos jelentőségű lehet majd a sportvezetők, szakemberek, sportfelhasználók városvezetők, szponzorok támogatók részére.

