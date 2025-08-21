augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

2 órája

Szűcs Tamás: Egy ilyen rangadón négyszeresen nem jó kikapni, de nem szabad leragadni!

Haon.hu

– Amikor megrúgtam a gólt, akkor még nagyon boldog voltam. 12 ezer ember előtt betalálni nem mindennapi érzés. Nyilván a végén nem tudtam örülni, egy ilyen rangadón négyszeresen nem jó kikapni – gondolt vissza a DVSC–Nyíregyháza találkozóra Szűcs Tamás, aki a Loki TV-nek nyilatkozott. – Nagyon rosszul éreztem magam a meccs után, de nekünk folytatni kell pénteken, bajnoki mérkőzés van, amit nekünk meg kell nyerni, úgyhogy nem szabad itt leragadni. Nyilván tudjuk, hogy egy jó csapat, most verték meg a Fradi-t, tényleg össze vannak rakva, viszont úgy gondolom, hogy mi is jó csapat vagyunk. Bízok az együttesünkben nagyon is, szerintem meg tudjuk nyerni a mérkőzést! – jelentette ki a pénteken 20 órától kezdődő összecsapás előtt, majd earról is szót ejtett, hogyan értékeli a szezon kezdetét.

Szűcs Tamás teljes nyilatkozata itt hallható:

 

 

